《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》北京海淀區人力資源公共服務中心發布關

於參與外賣配送服務的倡議。倡議中提到，由於近期訂單量驟增、運力不足，外賣訂單有可能出

現延遲、訂單食品稍涼等情況，希望巿民可以提前下單，耐心等待，給予騎手們更多的理解和包

容。在個人及家庭允許的情況下，在確保自身身體健康的條件下，有閒暇時間，可以自主選擇加

入外賣騎手行列。在手機軟件下載「美團眾包」或「蜂鳥眾包」進行註冊接單。

