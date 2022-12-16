《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》停牌近兩周時間後，陸家嘴

（滬：６００６６３）昨晚揭曉重大資產重組預案，公司擬以向控股股東陸家嘴集團發行股份的

形式，購買陸家嘴集團持有的昌邑公司１００％股權、東袤公司３０％股權，擬以支付現金購買

陸家嘴集團控股子公司前灘投資持有的耀龍公司６０％股權、企榮公司１００％股權。這是在房

企股權融資新政下，Ａ股首單房企重大資產重組。

根據預案，陸家嘴此次股份發行價為每股８﹒７９元人民幣。陸家嘴還擬定增募集配套資金

，扣除發行費用後擬用於支付本次交易中的現金對價，以及補充上市公司和標的資產流動資金、

償還債務。截至預案簽署日，標的資產評估值及交易作價尚未確定。

本次交易前，上市公司已持有東袤公司３０％股權，本次交易完成後，上市公司持有昌邑公

司１００％股權、東袤公司６０％股權、耀龍公司６０％股權、企榮公司１００％股權，昌邑公

司、企榮公司將成為上市公司的全資子公司，東袤公司、耀龍公司將成為上市公司的控股子公司

。

陸家嘴表示，通過本次交易，陸家嘴集團將位於陸家嘴金融貿易區和前灘國際商務區的優質

資產注入上市公司，有利於上市公司更深度地參與陸家嘴金融城東擴及前灘國際商務區的開發建

設和運營，也顯示出陸家嘴集團對上市公司發展前景的堅定信心和支持上市公司長期發展的強烈

意願；預計將進一步提高上市公司持有的優質資產規模和比重，有利於提高上市公司總體資產質

量、改善上市公司資產負債表，加大上市公司權益補充力度；從而有利於上市公司進一步突出市

場化經營屬性、強化市場引領力，提升上市公司可持續發展能力。

