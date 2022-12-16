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AH股新聞

16/12/2022 10:26

《駐滬專電》申萬宏源：明年上半年基本面承壓，預計Ａ股年中上漲

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》申萬宏源昨日（１５日）在上海召開
２０２３年投資戰略年會。申萬宏源Ａ股策略首席分析師傅靜濤在會上表示，全球經濟衰退下，
中國的外需回落是持續性的，在內需有效改善前，明年上半年Ａ股基本面難免承壓。也就是說，
未來一段時間，Ａ股上游周期和中游製造板塊的主要矛盾是需求回落，盈利能力受壓制。
　　不過，在二季度之後，疫後恢復兌現，足以支撐一波行情，但新增長點的線索並不清晰，
２０２３年中行情可能不是牛市級別。
　　行業布局上，他表示，在兩會前要圍繞著政策催化選結構，疫後恢復、地產鏈和計算機是
２０２３年業績困境反轉彈性較大的方向。疫後恢復首選醫療基建，地產鏈首選房地產和建材。
隨著地產恢復的驗證，地產鏈投資將擴散到家電家居和銀行。新老能源周期還沒結束，需要等待
周期項改善驗證，預計新能源明年二季度回歸，老能源明年下半年回歸。
　　對於Ａ股的盈利預測，申萬宏源預測２０２３年全Ａ兩非歸母淨利潤同比增速１﹒３％，節
奏前低後高。風格上，滬深３００相對創業板指的基本面趨勢佔優，小盤相對大盤的基本面趨勢
佔優。

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