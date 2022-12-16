《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



繼承和發揚黨的優良革命傳統和作風

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今日出版的《求是》雜誌將發表國家主席習近平的文章《繼承和發揚黨的優良革命傳統和作風，

弘揚延安精神》。文章提出，要把老一輩革命家和共產黨人留下的光榮傳統和優良作風傳承好發

揚好，堅定不移推進全面從嚴治黨。



１１月經濟保持恢復態勢

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國家統計局１５日公布的數據顯示，今年前１１月，全國規模以上工業增加值同比增速小幅回落

；市場銷售略減，但網上零售較快增長；固定資產投資同比增長５﹒３％，基礎設施投資同比增

長８﹒９％，增速連續７個月回升。



前１１個月全社會用電量同比增長３﹒５％

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國家能源局１５日發布用電量數據，１至１１月全社會用電量累計７﹒８６萬億千瓦時，同比增

長３﹒５％。分產業看，第一產業用電量同比增長９﹒７％；第二產業用電量同比增長１﹒５％

；第三產業用電量同比增長４﹒１％。





《上海證券報》



１１月宏觀經濟延續恢復態勢

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國家統計局１５日公布的數據顯示，１１月工業、投資、消費等數據有所回落，但基建投資持續

回升，製造業投資保持韌性，經濟整體延續恢復態勢。



劉鶴：對明年中國經濟整體性好轉極有信心

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國務院副總理劉鶴１５日在第五輪中國－歐盟工商領袖和前高官對話上發表書面致辭稱，對於明

年中國經濟實現整體性好轉，我們極有信心。針對當前房地產行業出現的下行風險，我們已出台

一些政策，努力改善行業的資產負債狀況。



「十四五」擴大內需戰略實施方案發布

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發改委１５日發布《「十四五」擴大內需戰略實施方案》，明確「十四五」時期的主要目標是：

促進消費投資，內需規模實現新突破；完善分配格局，內需潛能不斷釋放；提升供給質量，國內

需求得到更好滿足等。





《證券時報》



頂住疫情反彈壓力，１１月經濟保持恢復態勢

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國家統計局１５日發布１１月份國民經濟運行情況。總體來看，１１月主要指標增速有所回落，

規模以上工業增加值、社會消費品零售總額的同比增速表現均低於市場預期。此外，１１月份全

國城鎮調查失業率再次上升。



快遞物流「滿血回歸」

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物流是國民經濟的「晴雨表」。隨著多地密集調整優化疫情防控措施，疊加「雙１２」購物高峰

的推動，快遞物流行業景氣度正在快速恢復。國家郵政局數據顯示，１１月２７日以來，全國快

遞日均業務量連續穩步上漲。



銀行理財拋債背後：產品設計亟須持續改進

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１２月以來，銀行理財拋債應對持續的贖回壓力，但細究贖回壓力的來源，其中既有前期淨值下

跌導致的客戶主動「離場」，也有因臨近年底大規模產品集中到期開放，債市波動進一步放大贖

回壓力。（ｌｃ）

