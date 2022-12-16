《經濟通通訊社１６日專訊》市場憧憬經過逾１年的整改行動之後，內地教育機構料陸續完

成架構及業務重整。Ａ股教育板塊再次衝高，學大教育（深：０００５２６）、昂立教育

（滬：６００６６１）雙雙漲停，全通教育（深：３００３５９）急升５﹒６％，國新文化

（滬：６００６３６）升２﹒９％，博通股份（滬：６００４５５）、凱文教育

（深：００２６５９）、傳智教育（深：００３０３２）漲２﹒７％，中國高科

（滬：６００７３０）跟漲１﹒９％。（ｃａ）

