《經濟通通訊社１６日專訊》市場憧憬經過逾１年的整改行動之後，內地教育機構料陸續完
成架構及業務重整。Ａ股教育板塊再次衝高，學大教育（深：０００５２６）、昂立教育
（滬：６００６６１）雙雙漲停，全通教育（深：３００３５９）急升５﹒６％，國新文化
（滬：６００６３６）升２﹒９％，博通股份（滬：６００４５５）、凱文教育
（深：００２６５９）、傳智教育（深：００３０３２）漲２﹒７％，中國高科
（滬：６００７３０）跟漲１﹒９％。（ｃａ）
16/12/2022 09:55
《Ａ股焦點》教育板塊再次衝高，學大教育、昂立教育雙雙漲停
《經濟通通訊社１６日專訊》市場憧憬經過逾１年的整改行動之後，內地教育機構料陸續完
成架構及業務重整。Ａ股教育板塊再次衝高，學大教育（深：０００５２６）、昂立教育
（滬：６００６６１）雙雙漲停，全通教育（深：３００３５９）急升５﹒６％，國新文化
（滬：６００６３６）升２﹒９％，博通股份（滬：６００４５５）、凱文教育
（深：００２６５９）、傳智教育（深：００３０３２）漲２﹒７％，中國高科
（滬：６００７３０）跟漲１﹒９％。（ｃａ）
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