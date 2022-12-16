《經濟通通訊社１６日專訊》美國商務部宣布，將３６間中國企業列入「實體清單」
（Ｅｎｔｉｔｙ Ｌｉｓｔ），被點名公司將無法向美國供應商採購特定產品及技術。列入清單
的包括寒武紀（滬：６８８２５６）、合眾思壯（深：００２３８３）兩間Ａ股上市公司，寒武
紀開盤跌６﹒４９％，合眾思壯跌１﹒９％。
其他Ａ場芯片股普跌，文一科技（滬：６００５２０）插６％，中富電路
（深：３００８１４）跌４﹒５％，同興達（深：００２８４５）、通富微電
（深：００２１５６）跌３％。
美國商務部宣布，將３６間中國企業列入「實體清單」（Ｅｎｔｉｔｙ Ｌｉｓｔ），包括
製造先進晶片的長江存儲以及上海微電子裝備，這些公司除非取得美國商務部許可，否則將無法
向美國供應商採購特定產品及技術。
美方指，列入清單的公司中，有２１間被認定是人工智能晶片研發、設計及銷售的主要企業
，並與中國國防部門有緊密關係。另外有９間公司被指支持中國軍事現代化，包括中國唯一一間
光刻公司上海微電子。
今年１０月初，美國對中國的晶片等技術出口管制措施升級，早前有報道指，日本和荷蘭原
則上同意與美國一道加強對中國出口先進晶片製造機械的限制。中國芯片產業遭遇挫折之際，據
《路透》報道，中國正在制定一項規模逾１萬億元人民幣的半導體產業扶持計劃。此外世界貿易
組織表示，中國已就美國有關晶片技術的有關禁令提出正式申訴。（ｄｗ）