《經濟通通訊社１６日專訊》美國商務部宣布，將３６間中國企業列入「實體清單」

（Ｅｎｔｉｔｙ Ｌｉｓｔ），被點名公司將無法向美國供應商採購特定產品及技術。列入清單

的包括寒武紀（滬：６８８２５６）、合眾思壯（深：００２３８３）兩間Ａ股上市公司，寒武

紀開盤跌６﹒４９％，合眾思壯跌１﹒９％。

其他Ａ場芯片股普跌，文一科技（滬：６００５２０）插６％，中富電路

（深：３００８１４）跌４﹒５％，同興達（深：００２８４５）、通富微電

（深：００２１５６）跌３％。

美國商務部宣布，將３６間中國企業列入「實體清單」（Ｅｎｔｉｔｙ Ｌｉｓｔ），包括

製造先進晶片的長江存儲以及上海微電子裝備，這些公司除非取得美國商務部許可，否則將無法

向美國供應商採購特定產品及技術。

美方指，列入清單的公司中，有２１間被認定是人工智能晶片研發、設計及銷售的主要企業

，並與中國國防部門有緊密關係。另外有９間公司被指支持中國軍事現代化，包括中國唯一一間

光刻公司上海微電子。

今年１０月初，美國對中國的晶片等技術出口管制措施升級，早前有報道指，日本和荷蘭原

則上同意與美國一道加強對中國出口先進晶片製造機械的限制。中國芯片產業遭遇挫折之際，據

《路透》報道，中國正在制定一項規模逾１萬億元人民幣的半導體產業扶持計劃。此外世界貿易

組織表示，中國已就美國有關晶片技術的有關禁令提出正式申訴。（ｄｗ）



