《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海昨日（１５日）發布《上海時尚消費

品產業高質量發展行動計劃（２０２２－２０２５年）》，目標是到２０２５年，實現產業規模

超５２００億元人民幣，年均增速５％。培育３家至５家營業收入千億級領軍企業集團，２０家

百億級頭部企業集團，引進一批全球、全國頭部企業職能性總部；建設１０個時尚消費品產業智

慧工廠，１００個時尚消費品產業特色數字化應用場景；建設３家至５家時尚消費品特色產業園

區及一批市級精品園區、時尚創意示範空間等。

為實現目標，《行動計劃》還提出了三大專項，十個行動。其中第一個專項為：數字創新升

級推進專項，將引導和推動數字化轉型升級與消費品產業發展交叉融合。該專項涵蓋４個行動，

包括推動數字孿生技術在產品各環節中應用；探索柔性生產、敏捷定制等高品質精益制造模式；

提升品牌數字化管理能力；支持創建各級工業設計中心和引領示範企業，發布「上海設計１００

＋」。

第二個專項為：載體場景優化提升專項，將引導特色優勢時尚消費品產業發展，發揮中心城

區服務業集聚優勢，強化周邊城區先進制造主體承載功能。涵蓋３個行動：包括布局「時尚星雲

」產業空間；引導企業布局線上線下融合的服務消費場景；聚焦用好用活傳統文化資源，深度應

用先進增材制造技術，人工智能等，帶動消費品品牌建設升級。

第三個專項為：時尚生態體系建設專項，將推動技術創新、綠色發展和人才培養引進，進一

步增強自主創新能力。涵蓋３個行動：一是支持科技型、功能型、環保型新材料和原材料的研發

和應用。二是引育一批海內外時尚消費品領域產業領軍人才。三是時尚出品新認證行動，研究制

定「上海時尚出品」遴選標準，支持創建市級時尚引領示範企業。

