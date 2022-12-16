《經濟通通訊社１６日專訊》湖北「百團千企」１５日走出去赴境外開展經貿促進活動。當

天，湖北省商務廳相關負責人及三環、鼎康醫藥等企業代表組成招商分隊，啟程前往德國、瑞典

，開展為期８天的招商活動。

據湖北省商務廳相關負責人介紹，按照統一部署，明年上半年，即２０２３年６月前，湖北

省商務廳還將力爭組織超１００個經貿團、超１００００家外經貿企業赴境外開展經貿促進活動

。

據了解，「百團千企」走出去活動已經確定的部分行程包括：明年２月，湖北省商務廳將會

同鄂州市組成鄂州花湖機場開放通道招商小分隊，赴德國、比利時拜訪萊比錫機場、法蘭克福機

場等，推動開通至德國法蘭克福、比利時列日等國際貨運航線；３月至６月，武漢市將組織東湖

高新區、經開區、中德產業園等招商小分隊，赴韓國、日本等國家，圍繞光電子信息、生物醫藥

等重點產業開展招商推介；宜昌、襄陽將聚焦化工、汽車零部件、裝備製造等產業赴德國、法國

、美國等國家招商。

據報一批在湖北當地有重要產業的上市公司將作為重點企業參與招商活動。如明年１月，湖

北省商務廳負責人將帶隊出訪印度尼西亞、馬來西亞和柬埔寨等國，推動長飛光纖

（０６８６９）、烽火國際（滬：６００４９８）、格林美（深：００２３４０）等企業境外項

目的落地；明年４月，湖北擬組織省市代表團出訪埃及、埃塞俄比亞和肯尼亞，推動安琪酵母

（滬：６００２９８）、人福醫藥（滬：６０００７９）、葛洲壩（滬：６０００６８）、中國

電建集團湖北工程有限公司（滬：６０１６６９）等企業境外項目落地落實；５月出訪拉美，推

動長飛光纖、人福醫藥、阿根園農牧、興發化工（滬：６００１４１）等企業境外項目落地落實

；６月出訪歐亞，擬由湖北省商務廳帶隊出訪俄羅斯、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，准備第七屆

中俄博覽會的參會和參展工作，推動福漢木業、安琪酵母、京山輕機（深：０００８２１）、孝

感紅貢茶等企業境外合作項目落地。（ｃａ）

