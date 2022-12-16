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AH股新聞

16/12/2022 09:25

【大國博弈】中國駐美大使秦剛與美國財長耶倫會面，加強經貿溝通

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國駐美大使秦剛與美國財政部長耶倫在當地周四（１５日）
會面，同意加強中美經貿上的協調和溝通。
　　中國駐美大使館會後指，雙方就落實中美元首在印尼峇里島會晤的重要共識，及共同關心的
多邊經濟財金問題深入交換了意見，雙方同意繼續保持交往，加強宏觀政策協調及在雙邊經貿問
題的溝通，促進共同應對全球性挑戰，推動中美關係健康穩定發展。
　　美國財政部則表示，雙方為保持溝通及共同應對跨國挑戰，就全球宏觀經濟和金融發展交換
意見。耶倫指，期待未來與中方接觸。（ｄｗ）

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