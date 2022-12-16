《經濟通通訊社１６日專訊》官媒《經濟日報》發表文章指，要真正遏制違規減持行為，監

管層必須動真格，加大懲戒力度，提高違規成本，特別是對於減持過程中涉嫌虛假信息披露、內

幕交易、操縱市場等違法違規行為，堅決從嚴懲處，讓違規成本遠遠大於違規收益。同時，監管

層還應進一步豐富監管手段，提高監管能力，比如利用大數據、人工智能等信息技術手段，對可

能違規的重點帳戶給予追蹤、檢測，將違規行為消除於萌芽中，這樣既可以提高監管效率，還可

以更好地保護投資者權益，維護市場交易秩序。

文章強調，上市公司股東違規減持一直是監管部門的執法重點。自１１月份以來，因股東違

規減持而發布致歉公告的上市公司已逾１０家，多數公司將違規減持原因歸咎於「誤操作」「規

則理解不充分」等，對於違規的事後補救也多限於致歉層面，引起了部分投資者的關注和不滿。

短時間內出現多家上市公司股東違規減持，值得深思。文章認為，違規成本明顯過低，這很可能

是違規減持層出不窮的一個重要原因。（ｗｌ）

