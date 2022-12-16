《經濟通通訊社１６日專訊》近期「中國人壽新冠保險陽了卻不理賠」一事引發諸多關注。

據內媒《新浪財經》向中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）方面調查核實，該客戶在

公司投保了重大疾病保險和醫療保險等多個產品，其中部分產品擴展了新冠責任，目前公司尚未

接到該客戶或家屬提交的理賠資料。中國人壽進一步表示，已聯繫到客戶家屬，並加強與客戶的

溝通，後續將根據客戶提交的相關資料，按照合同約定快速啟動相應的理賠程序和服務。

據悉，中國人壽目前已陸續對逾５０款保險產品擴展了新冠肺炎重型、危重型的保險責任。

對於購買了這些保險產品的新老客戶，無需再行支出額外成本，在擴展責任有效期內經醫院確診

初次發生新冠肺炎，且臨床分型為重型或危重型，公司就可按被保險人確診當時合同基本保險金

額（或保險金額）的２５％給付新冠肺炎保險金，每份保單針對擴展責任給付以一次為限且最高

為１００萬元（人民幣．下同），原保險合同的保險責任不變。

中國人壽表示，被保險人即便首次確診感染奧密克戎，且臨床分型為重型、危重型病症，也

屬於上述保險產品擴展責任範圍。

國壽Ａ股暫時領漲保險板塊，現彈２﹒１％，報３５﹒９４元。（ｗｌ）

