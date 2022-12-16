《經濟通通訊社１６日專訊》歐美央行繼續加息進程，盡管加息幅度減碼，但市場擔憂衰退

的情緒突爆發，歐美股市出現小股災，道指急跌７６４點或２﹒２５％，法蘭克福ＤＡＸ指數和

巴黎ＣＡＣ４０指數均錄得超過３％跌幅。亞洲股市今早跟隨低走，包括Ａ股，上證綜合指數（

滬綜指）低開０﹒３９％，報３１５６﹒１４點，深綜指低開０﹒５５％，創業板指受累半導體

板塊下滑而低開０﹒７３％。

美國商務部宣布，將３６間中國企業列入實體清單，包括製造先進晶片的長江存儲、寒武紀

（滬：６８８２５６）、合眾思壯（深：００２３８３）以及中國唯一一家光刻公司上海微電子

裝備，這些公司除非取得美國商務部許可，否則將無法向美國供應商採購特定產品及技術。與此

同時，美國商務部把２６間公司剔出「未經核實清單」，包括藥明生物（０２２６９）一間子公

司。

國家外匯管理局公布中國外匯儲備為３１１７４﹒９億美元，按月回升６５０﹒６億美元，

多於市場預期，不過值得留意的是１１月當月代客結售匯逆差近９２億美元，其中貨物貿易項下

轉為淨結匯約１３億美元，當月結匯率降至６１﹒９％，為今年２月以來最低。

國務院副總理劉鶴在公開場合發表書面致辭稱，房地產業是中國經濟的支柱，當局正在考慮

新的舉措，努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。劉鶴又指中國城鎮化未來

仍處於較快發展階段，有足夠需求空間為房地產業穩定發展提供支撐。

人民銀行今日進行４１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標，單日實現淨投放３９０

億元。公開市場本周共１００億元逆回購到期，周四（１５日）５０００億元ＭＬＦ到期，人行

增量續做６５００億元ＭＬＦ，利率持平於２﹒７５％，全口徑計，全周實現淨投放１８９０億

元。（ｅｙ）

