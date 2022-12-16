《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股大插，亞太區股市走低，美國對中國芯片業的圍剿行

動升級，美商務部將長江存儲等列入實體清單，滬深股市開市向下，芯片股集中的創業板大跌，

滬綜指低開０﹒３９％，之後一度轉升，可惜高位有阻力，半日仍跌０﹒２５％，報

３１６０﹒６７點。深成指跌０﹒８％，創業板更挫１﹒２８％。

個股跌多漲少，兩市超３６００股飄綠，各板塊普遍下跌，次新股、有色金屬股跌近１％；

金融、水泥、電力股偏軟；房地產股則靠穩。

兩市交投淡靜，半日成交４６８１億元（人民幣．下同），較上日（１５日）同時段成交減

少１﹒８％。

人民銀行今日進行４１０億元７天期逆回購中標，單日實現淨投放３９０億元。公開市場本

周共１００億元逆回購到期，周四（１５日）５０００億元ＭＬＦ到期，人行增量續做６５００

億元ＭＬＦ，利率持平於２﹒７５％，全口徑計，全周實現淨投放１８９０億元。



＊憧憬新舉措改善地產業負債，地產走高＊



國務院副總理劉鶴在公開場合發表書面致辭稱，房地產業是中國經濟的支柱，當局正在考慮

新的舉措，努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。劉鶴又指中國城鎮化未來

仍處於較快發展階段，有足夠需求空間為房地產業穩定發展提供支撐。

地產板塊今早顯著高開，中交地產（深：０００７３６）揚７﹒４％，新城控股

（滬：６０１１５５）漲２﹒６％，華遠地產（滬：６００７４３）升２﹒４％，光明地產

（滬：６００７０８）升１﹒９％，保利發展（滬：６０００４８）升１﹒８％，萬科Ａ

（深：０００００２）升１﹒６％。

內地調整防疫政策後，對退燒止痛類藥品的強烈需求令新華製藥（深：０００７５６）等公

司的股價持續強勁攀升。布洛芬生產商新華製藥今早漲停，報４６﹒１元，再創歷史新高。其他

布洛芬生產商都上揚，亨迪藥業（深：３０１２１１）升１５﹒１％，康芝藥業

（深：３０００８６）升６﹒５％，葫蘆娃（滬：６０５１９９）升３﹒５％。廣生堂

（深：３００４３６）快速拉升封漲停板，報４８﹒６元，旗下新冠口服藥進入ＩＩ╱ＩＩＩ期

臨床。



＊美將３６中企列實體清單，晶片股普跌＊



拜登政府擴了對中國芯片行業的圍剿範圍。美國商務部宣布，將３６間中國企業列入實體清

單，包括製造先進晶片的長江存儲、寒武紀（滬：６８８２５６）、合眾思壯

（深：００２３８３）以及中國唯一一家光刻公司上海微電子裝備，這些公司除非取得美國商務

部許可，否則將無法向美國供應商採購特定產品及技術。寒武紀董事會辦公室人士回應稱，對此

事件影響目前公司正在研究當中，暫不予以評論，請投資者關注後續公司公告。寒武紀一度跌近

８％，半日跌幅收窄到３﹒８％，報６４﹒９元。合眾思壯跌０﹒６％。

其他Ａ場芯片股普跌，文一科技（滬：６００５２０）插６﹒８％，中富電路

（深：３００８１４）跌５﹒７％，同興達（深：００２８４５）跌３﹒５％，通富微電

（深：００２１５６）跌３﹒７％。（ｃａ）

