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AH股新聞

16/12/2022 15:05

《Ａ股行情》滬綜指近平收本周跌１﹒２％，市場消化放寬防疫措施

　　《經濟通通訊社１６日專訊》全球多個央行持續加息，投資者關注即將召開的中央經濟工作
會議，發改委在官網發表「１３答問」，強調中國經濟增速有望持續回升。滬深股市個別發展，
滬綜指全日反覆偏軟，略收低０﹒０５％，報３１６７﹒８６點。本周市場消化內地「新十條」
帶來的憧憬，加上憂慮政策鬆綁疊加天氣轉冷，多地春節前或出現疫情爆發，滬綜指完全失守
３２００關，全周累跌１﹒２２％，終止連續六周升勢。
　　受美國將長江存儲等列入實體清單拖累，半導體板塊領跌，深成指跌０﹒５６％，創業板指
收跌１﹒０６％。個股跌多漲少，兩市約３６００股飄綠，醫藥板塊再度爆發，食品、旅遊等消
費股午後獲資金回流。
　　人民銀行今日進行４１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，單日實現淨投放３９０億元
。公開市場本周共１００億元逆回購到期，周四（１５日）５０００億元ＭＬＦ到期，人行增量
續做６５００億元，全口徑計，全周實現放水１８９０億元。不過交投淡靜，兩市全日成交
７６１４億元，按日減少０﹒６％，繼續刷新半個月新低，不過陸股通淨流入超過４３億元，連
續三日淨流入。
　　發改委表示，國內疫情反彈對１１月份經濟穩定恢復造成一定影響，但總的來看，經濟回穩
向好的趨勢沒有改變。隨著疫情防控優化措施的持續落實，穩經濟各項政策效應逐步釋放，中國
經濟增速有望持續回升。
　
＊芯片業遭圍剿，寒武紀挫逾半成＊　　
　
　　美國將長江存儲等列入實體清單，圍剿中國芯片業發展打壓下，半導體板塊走弱，寒武紀
（滬：６８８２５６）急跌５﹒２％，廣立微（深：３０１０９５）跌６﹒９％，多氟多
（深：００２４０７）跌６﹒５％，奧普光電（深：００２３３８）跌６﹒３％，漢王科技
（深：００２３６２）跌６﹒１％，新勁剛（深：３００６２９）跌５﹒６％，長川科技
（深：３００６０４）、國科微（深：３００６７２）齊跌５﹒１％。
　　生豬期貨主力合約午後快速走弱，跌破１６０００元╱噸，日內跌幅擴大至４％。豬肉股午
後跌幅有所擴大，賽為智能（深：３０００４４）跌９﹒６％，華統股份（深：００２８４０）
跌４﹒１％，正邦科技（深：００２１５７）、益生股份（深：００２４５８）齊跌２﹒５％，
禾豐股份（滬：６０３６０９）跌２％，湘佳股份（深：００２９８２）跌１﹒９％。
　
＊地產股集體沖高，格力地產６連板＊
　
　　國務院副總理劉鶴稱正考慮考慮新的舉措，努力改善房地產行業的資產負債狀況，消息提振
地產股攀升，並帶動水泥等產業鏈走強，格力地產（滬：６００１８５）６連板，海南高速
（深：０００８８６）、陸家嘴（滬：６００６６３）、蘇州高新（滬：６００７３６）等多股
漲停，華僑城Ａ（深：００００６９）升４﹒７％，中交地產（深：０００７３６）升４﹒１％
，中國武夷（深：０００７９７）升１﹒３％，信達地產（滬：６００６５７）升３﹒５％。
　　新冠藥概念股再度大漲，熊去氧膽酸方向領漲，廣生堂（深：３００４３６）１０天８板，
股價創歷史新高，報４８﹒６元。上海凱寶（深：３０００３９）急升一成七，共同藥業
（深：３００９６６）飆１０﹒８％，新華製藥（深：０００７５６）、眾生藥業
（深：００２３１７）漲停，九典製藥（深：３００７０５）升９﹒５％，海辰藥業
（深：３００５８４）升６﹒７％，復星醫藥（滬：６００１９６）升７﹒２％，華潤雙鶴
（滬：６０００６２）升６﹒２％。（ｃａ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９５４﹒２３　　＋０﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１６７﹒８６　　－０﹒０２　　　　３０７２﹒００　　
　　深證綜合指數　　２０３９﹒５２　　－０﹒７５　　　　４５４２﹒００　　
　　上證Ｂ股指數　　　２９１﹒７３　　＋０﹒５５　　　　　１﹒７４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１６１﹒７２　　－０﹒１３　　　　　０﹒７２　　　　
　　上證１８０指數　８４１４﹒８６　　＋０﹒３０　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　５７５０﹒７７　　－０﹒５３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１２９５﹒０３　－０﹒５６　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２３４０﹒８２　　－１﹒１６　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２３７３﹒７２　　－１﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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