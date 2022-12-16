《經濟通通訊社１６日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒１１％，報８３８０﹒３１點，上

證３８０指數半日跌０﹒６７％，報５７４２﹒４點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９９﹒９６億元，用２０﹒０４

億元或３﹒９％。

美國商務部宣布，將３６間中國企業列入「實體清單」，被點名公司將無法向美國供應商採

購特定產品及技術。列入清單的包括寒武紀（滬：６８８２５６）等２１間被認定是人工智能晶

片研發、設計及銷售的主要企業。芯片股普跌，寒武紀跌３﹒７％，文一科技

（滬：６００５２０）跌６﹒８％。

國務院副總理劉鶴表示房地產業是中國經濟的支柱，當局正在考慮新的舉措，努力改善行業

的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。蘇州高新（滬：６００７３６）漲停，華遠地產

（滬：６００７４３）升２﹒４％，光明地產（滬：６００７０８）、保利發展

（滬：６０００４８）近２％。

螺紋鋼期貨主力合約價格近幾日持續反彈，期價站穩４０００元整，創出７月份以來新高。

Ａ股鋼鐵股大幅拉升，柳鋼股份（滬：６０１００３）升７﹒４％，寶鋼股份

（滬：６０００１９）、新鋼股份（滬：６００７８２）升逾３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

