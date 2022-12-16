《經濟通通訊社１６日專訊》海航控股（滬：６００２２１）非公開發行Ａ股股票申請已獲

中證監發審委審核通過。按照方案，本次定增擬募資１０８﹒７億元（人民幣．下同），在扣除

相關發行費用後擬全部用於補充流動資金。

海航控股午後逆市升２﹒２％，報１﹒９元。

根據此前公告，此次海航定增採取的是大股東認購股票向子公司注資的方式，由控股股東方

大集團向上市公司海航控股進行增資。定增發行對象為海南瀚巍投資，而瀚巍投資由海航航空集

團１００％持股。本次定增有利於海航控股充實現金流，降低資產負債率，改善資產質量，提高

公司金融信用，提升公司可持續經營能力和盈利能力，維護投資者利益。



＊最快年底完成定增，為疫後復甦提供充足彈藥＊



海航控股相關人士表示，預計定增最快在年底完成。此次定增充分表明了控股股東方大集團

對海航的支持和決心，對其價值的認可以及未來發展的信心，同時也切實保護了全體股東的合法

權益，將進一步提振市場信心，增強中小投資者的信心。下一步海航將有更多資金用於採購飛機

、航材及航油等生產資料，加快運力恢復，提升營運效率，增加公司營收。

業內人士也認為，定增所獲得的百億資金將為海航應對疫情後的市場復甦提供充足的彈藥，

充沛的現金流將有助於海航進一步擴大業務規模，穩定生產經營，加速推動業績回暖。（ｃａ）

