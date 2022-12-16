《經濟通通訊社１６日專訊》生豬期貨主力合約午後快速走弱，跌破１６０００元（人民幣

．下同）╱噸，日內跌幅擴大至４％。

豬肉股午後跌幅有所擴大，賽為智能（深：３０００４４）跌１０﹒２％，華統股份

（深：００２８４０）跌４％，正邦科技（深：００２１５７）跌２﹒９％，益生股份

（深：００２４５８）跌２﹒８％，湘佳股份（深：００２９８２）跌２﹒７％，禾豐股份

（滬：６０３６０９）跌２﹒６％，金新農（深：００２５４８）跌１﹒９％。東瑞股份

（深：００１２０１）、唐人神（深：００２５６７）、正虹科技（深：０００７０２）、巨星

農牧（滬：６０３４７７）跟跌逾１％。

農業農村部對全國５００個縣集貿市場和採集點的監測數據顯示，２０２２年１１月以來，

生豬價格呈現下降趨勢，１２月份第１周，全國生豬平均價格２３﹒６５元╱公斤，比前一周下

跌４﹒２％，同比上漲２９﹒０％，全國３０個監測省份生豬價格全部下跌。生豬供給增加，是

導致豬價穩中有降的主要原因之一。據統計，今年前三季度，全國生豬出欄５﹒２億頭左右，全

國豬肉產量４１５０萬噸，同比增長５﹒９％，預計全年生豬供應穩中有增，為豬價穩定奠定了

堅實基礎。（ｃａ）



