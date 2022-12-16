《經濟通通訊社１６日專訊》隨著２０２０年新冠疫情爆發，內地市場湧出不少新冠確診保

險金、新冠住院津貼、隔離津貼等產品，成為保險業的頭號「網紅」。但內媒近日查詢發現，此

前保險公司推出的多款「確診即可申請賠付」的新冠險產品售罄或下架，目前在售的新冠肺炎相

關保險產品多保重症、危重症。此外，據《澎湃新聞》從多家保險機構獲悉，此前購買過新冠肺

炎保險產品且在保險期限內的，目前可以進行理賠，但均需醫療機構開具的確診證明，抗原自測

結果普遍不被保險公司認可。

近期「中國人壽新冠保險陽了卻不理賠」一事引發諸多關注，有微博網友爆料自己買了中國

人壽（０２６２８）（滬：６０１０２８）新冠保險，但「中招」後保險公司卻拒不賠付，事件

一度登上微博熱搜第一。據爆料者自述，其２０２０年新冠疫情爆發初期便買了相關保險如今被

保險公司拒絕的理由是：奧密克戎不屬於新冠，現在被定義為流感了。亦有不少網友抱怨，費勁

心思獲得陽性診斷證明後，還是被告知資料不全，甚至出現理賠員不接聽電話的現象。



＊新冠疫情以來，中人壽賠付相關案件近６千萬元＊



對於上述微博網友的投訴，中國人壽方面今早已有回應，客戶在公司投保了重大疾病保險和

醫療保險等多個產品，其中部分產品擴展了新冠責任，目前公司尚未接到該客戶或家屬提交的理

賠資料。公司強調，被保險人即便首次確診感染奧密克戎，且臨床分型為重型、危重型病症，也

屬於上述保險產品擴展責任範圍。

另據初步統計，自新冠疫情發生以來，中國人壽壽險公司已賠付新冠肺炎相關案件４５６３

人次，賠付金額５８４２﹒９萬元人民幣。（ｗｌ）

