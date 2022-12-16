《經濟通通訊社１６日專訊》「數字人民幣」ＡＰＰ顯示，試點範圍再次擴大。一方面，由
此前的深圳、蘇州、雄安新區、成都分別擴大至廣東、江蘇、河北、四川全省範圍；另一方面，
新增山東濟南、廣西南寧和防城港、雲南昆明和西雙版納作為試點地區。至此，全國共有１７個
省級行政區全域或部分城市開展數字人民幣試點。（ｗｌ）
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16/12/2022 17:01
《數字人幣》數字人民幣擴圍至廣東等全省範圍，增濟南等試點地區
《經濟通通訊社１６日專訊》「數字人民幣」ＡＰＰ顯示，試點範圍再次擴大。一方面，由
此前的深圳、蘇州、雄安新區、成都分別擴大至廣東、江蘇、河北、四川全省範圍；另一方面，
新增山東濟南、廣西南寧和防城港、雲南昆明和西雙版納作為試點地區。至此，全國共有１７個
省級行政區全域或部分城市開展數字人民幣試點。（ｗｌ）
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