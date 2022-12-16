  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

16/12/2022 17:01

《數字人幣》數字人民幣擴圍至廣東等全省範圍，增濟南等試點地區

　　《經濟通通訊社１６日專訊》「數字人民幣」ＡＰＰ顯示，試點範圍再次擴大。一方面，由
此前的深圳、蘇州、雄安新區、成都分別擴大至廣東、江蘇、河北、四川全省範圍；另一方面，
新增山東濟南、廣西南寧和防城港、雲南昆明和西雙版納作為試點地區。至此，全國共有１７個
省級行政區全域或部分城市開展數字人民幣試點。（ｗｌ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰16/12/2022 17:05  《神州經脈》美貿易黑名單加長，中概卻見明媚，滬指終結六周升勢

下一篇新聞︰16/12/2022 17:00  《鍾之日記》劉鶴開腔撐地產，藥明甩難迎反彈

其他AH股新聞
More

16/12/2022 16:59  【新冠肺炎】缺人手配送，北京海淀倡議居民當騎手，京東急招萬人

16/12/2022 16:53  中金（３９０８）股東海爾金盈累計減持９３５５萬股Ａ股

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金