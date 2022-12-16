《經濟通通訊社１６日專訊》國家能源局表示，據統計，１－１１月，全國煤炭產量

４０﹒９億噸，同比增長９﹒７％，比去年同期增加３﹒６億噸，創歷史新高。其中，晉陝蒙新

四省區１－１１月煤炭產量達３３﹒２億噸，佔全國煤炭產量的８１％，充分發揮了增產增供「

主力軍」作用。

據調度，１２月１－１５日，全國煤炭產量１﹒９億噸，日均產量１２５１萬噸，全國統調

電廠電煤庫存１﹒７６億噸、可用２４天，為經濟社會發展和群眾溫暖過冬提供了堅實可靠保障

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