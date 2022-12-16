【ＦＯＣＵＳ】不是太左，就是太右。繼美聯儲主席鮑公周四（１５日）斬釘截鐵稱，「任

何情況下都不會考慮（ｎｏｔ ｇｏｉｎｇ ｔｏ ｃｏｎｓｉｄｅｒ ｔｈａｔ ｕｎｄｅｒ

ａｎｙ ｃｉｒｃｕｍｓｔａｎｃｅｓ）改變２％通脹目標」，歐央行行長拉加德周五（１６

日）同高呼，「要打持久戰（ｉｎ ｆｏｒ ａ ｌｏｎｇ ｇａｍｅ）」，似乎雙雙忘記，就

在一年多前，兩人異口同聲篤定高通脹是「暫時性」。



＊拉加德放言打持久戰＊



聯儲、歐央這對難兄難弟，面對昔日大開印鈔機引發的通脹烈火，正六壬盡出令其降溫。兩

位央行大佬有多鷹？用一句話概括，就是前者的終端利率「愈押愈高」，後者的通脹預測「愈估

愈驚」。

先看聯儲的終端利率中值預測，最新企上「５字頭」報５﹒１％，更有７位成員押注

５﹒３８％之上；但３月、６月、９月時的中值預測僅分別為２﹒８％、３﹒８％、４﹒６％。

今年以來已暴力加息４２５基點的鮑公堅稱，未加息至足夠高，令通脹變得根深蒂固，才是最遭

的痛苦（ｗｏｒｓｔ ｐａｉｎ）。

儘管跟隨聯儲放緩加息步伐從７５基點至５０基點，但歐央照辦煮碗口風咬定青山不放鬆。

拉加德最新稱，任何認為貨幣政策正在轉向的人都是犯錯，放風未來三次會議都可能加息５０基

點。而其關於２０２３年、２０２４年的通脹預測大升至６﹒３％、３﹒４％，遠高於９月時的

５﹒５％、２﹒３％，



＊融資成本及就業脆弱＊



所謂「世上沒有免費的午餐」，美歐造勢繼續加息，最脆弱的當屬融資成本及就業市場。標

普全球評級就預測，隨著利息成本上升，到明年９月，美國垃圾級企業的違約率或翻逾倍至

３﹒７５％，尤其是消費類的高槓桿公司，恐面臨現金流下降衝擊。

此外，儘管鮑公押注勞動力市場軟著陸，但坊間預測失業率或從現時的３﹒７％急升至

５﹒５％至６﹒５％水平，甚至逾７％。值得一提的是，早在２００７年底，聯儲預測失業率

２００８年至２０１０年持平４﹒６至５％，但其後失業率節節攀升高至逾９﹒６％。

至於歐洲，利率未見頂加上預告明年３月起縮表，刺激德國兩年期國債收益率飆升２８基點

，錄２００８年來最大漲幅，意大利與德國十年期國債利差重上２００基點錄逾兩年版最大，引

發意大利國防部長Ｇｕｉｄｏ Ｃｒｏｓｅｔｔｏ指摘歐央的決策不計後果且膚淺。

被綁上緊縮戰車的還有英倫銀行，該行無視經濟已陷衰退再加息５０基點至３﹒５％的

２００８年以來最高。不過，９名成員中有２人認為利率應保持不變（另一人認為應加７５基點

），最終拖累英鎊兌美元急挫近２％。

歐美央行齊摸著石頭從一個極端走向另一極端，會否繼撞上通脹巨礁後再撞上衰退冰山？美

德倒掛的收益率曲線正發出刺耳警號。

