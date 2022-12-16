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AH股新聞

16/12/2022 07:53

《國企紅籌》中興通訊（７６３）８０５０萬人幣認購基金投資通信

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，斥
８０５０萬元人民幣，以普通合夥人和有限合夥人認購眾投湛盧二期基金。
　　該集團指，基金規模２億元人民幣，其佔總出資額４０﹒２５％，其中不低於基金認繳出資
總額的６０％投資於通信、電子信息產業鏈領域內項目；投資階段以中早期項目為主，兼顧成熟
期項目。為期最短７年。該集團指，投資扶持更大範圍的創新業務及上下游產業鏈企業，降低成
本、分散風險，從而更好的促進其戰略執行。（ｗｈ）

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