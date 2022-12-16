《經濟通通訊社１６日專訊》昨日（１５日）恒指低開６０點，報１９６１２點。最高升２

點報１９６７５點，最低跌４３９點報１９２３３點。恒指收報１９３６８點，跌３０４點或

１﹒５５％。

北水全日淨流入１９﹒０１億元，上日淨流出３８﹒０２億元。北水淨買入最多的個股依次

是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、友邦保險（０１２９９）；淨賣出

最多的依次是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、中國移動（００９４１）。

主板成交１０５６﹒１８億元減少２２﹒５％。其中港股通成交３３０﹒１億元，佔總成交

３１﹒３％。

盈富基金跌１﹒４６％報１９﹒５１元，北水淨買入１０﹒３億元；恒生中國企業跌

１﹒７４％報６６﹒７元，北水淨買入７﹒３億元；友邦保險升０﹒６５％報８４﹒６５元，北

水淨買入３億元。

騰訊控股跌２﹒２８％報３１７﹒６元，北水淨賣出４﹒４億元；快手跌３﹒２４％報

６８﹒７元，北水淨賣出１﹒２億元；中國移動跌０﹒１９％報５１﹒３元，北水淨賣出

５２００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） １０﹒３１

恒生中國企業 （０２８２８） ７﹒３４

友邦保險 （０１２９９） ３﹒０１

比亞迪股份 （０１２１１） １﹒１７

中芯國際 （００９８１） ０﹒９０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －４﹒３７

快手 （０１０２４） －１﹒１７

中國移動 （００９４１） －０﹒５２

美團 （０３６９０） －０﹒３４

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