《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》北京市政府新聞發言人徐和建在今日發布

會表示，當前，北京市疫情快速發展、發燒感染者數量持續高位增加，對全市藥品供應保障、醫

療救治資源帶來的壓力持續加大。經過一段時間的緊張調度、艱苦工作，群眾就醫用藥需求保障

雖整體仍處在緊平衡狀態，但已出現趨穩向好明顯態勢。

北京市衛健委黨委委員，市中醫局局長、一級巡視員屠志濤介紹，本市快速增設發熱門診，

發熱門診總數由９４家迅速增加至１２６３家，其中二級以上３０３家，社區衛生服務機構

９６０家。



＊取消新十條要求外的復工復產場所核酸陰性證明查驗＊



徐和建表示，北京各區、各部門要繼續深化細化具體化落實新十條政策，嚴防防控層層加碼

、固守僵化。要認真對照新十條，該取消的原有防控政策措施要堅決取消，該調整和優化的防控

政策措施要迅速調整和優化，盡快實現正常生產生活秩序的全面恢復。取消到崗率和跨區流動限

制，取消員工抵京「三天三檢」要求，取消新十條要求外的復工復產場所核酸陰性證明查驗；取

消進口非冷鏈貨品、散裝散建、房屋中介、住宿服務、圖書館文化館美術館、等級旅遊景區、生

產車間等從業人員定期核酸檢測要求。位於地下密閉空間的酒吧、ＫＴＶ、網吧、健身等場所恢

復經營，恢復堂食，恢復各類賓館酒店會議、培訓、宴會（婚宴）的舉辦，恢復旅行社及在線旅

遊企業經營在京團隊旅遊、進出京跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

