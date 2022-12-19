《經濟通通訊社１９日專訊》植信投資首席經濟學家連平撰文指，日前舉行的中央經濟工作

會議明確了２０２３年經濟工作堅持穩中求進的總基調，特別重視消費和房地產這兩個國民經濟

運行的重要領域。

在消費方面，會議提出要「多渠道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養老服

務等消費」。可見，房地產和汽車兩大耐用品消費將在２０２３年消費恢復中扮演重要角色。

在房地產領域，會議又提出，要扎實做好保交樓各項工作，滿足行業合理融資需求，有效防範化

解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況。尤其是時隔多年再次明確要支持剛性和改善住房需求

。即明年的政策，一方面會滿足剛性住房需求，另一方面有望加大對改善性住房需求的政策支持

力度。

同時，明年會更好地處理好房企及其相關的金融風險。特別是針對房企資金狀況偏緊的局面

，明年住房制度管理工作或將從供需兩個方面進一步給予支持。

展望２０２３年，明年住房金融總體上將進一步回暖，推動居民購房成本小幅下降；房企開

發貸及非銀融資指標有望邊際改善，有效化解房企金融風險。地方政府也將調整相關政策，推動

存量房去庫存，支持房地產行業健康發展。綜合來看，明年房地產市場將經歷觸底、企穩和回升

的過程。（ｌｃ）

