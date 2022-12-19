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AH股新聞

19/12/2022 16:25

《駐滬專電》上海１１月規上企業工業總產值按年增長２﹒５％

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海統計局公布，１１月上海市規模以上
工業企業完成工業總產值３８８５﹒１１億元人民幣，按年增長２﹒５％。工業產銷率為
１０１﹒３％，較去年同期下降２個百分點。工業企業完成出口交貨值８３７﹒７０億元人民幣
，下降４﹒５％。

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