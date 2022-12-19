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AH股新聞

19/12/2022 16:25

《駐滬專電》上海首１１月固投按年降２﹒６％，基建跌１５﹒５％

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海統計局公布，今年１－１１月，上海
市固定資產投資按年下降２﹒６％。
　　三大投資領域中，城市基礎設施投資按年下降１５﹒５％；工業投資下降２﹒５％；房地產
開發投資下降３﹒３％。

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