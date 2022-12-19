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AH股新聞

19/12/2022 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒２７億元，買美團沽東方在綫

　　《經濟通通訊社１９日專訊》今日恒指高開２１點，報１９４７２點。最高升３３５點報
１９７８６點，最低跌１９４點報１９２５５點。恒指收報１９３５２點，跌９７點或０﹒５％

　　北水全日淨流出４﹒２７億元，減少７２﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、山東新華製藥股份（００７１９）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的
依次是新東方在綫（０１７９７）、中國移動（００９４１）、金沙中國有限公司
（０１９２８）。
　　主板成交１００６﹒６５億元減少２６％。其中港股通成交３２９﹒９億元，佔總成交
３２﹒８％。
　
＊美團夥中行派數字人幣消費禮包＊
　
　　美團聯合中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）面向新一批試點地區居民發放數字
人民幣消費禮包，價值８０元人民幣。
　　消費禮包可用於上美團點外賣、買生鮮蔬菜、買電影票、買日用品、買到店就餐券。美團表
示，此次在新試點地區發放消費紅包，旨在加速數字人民幣在新試點地區普及推廣、助力消費復
蘇和地方實體經濟發展。
　　據數字人民幣Ａｐｐ顯示，數字人民幣試點日前再次擴大範圍，在現有試點地區的基礎上，
由此前的深圳、蘇州、雄安、成都擴展至廣東、江蘇、河北、四川全省，並增加山東省濟南市、
廣西壯族自治區南寧市、防城港市和雲南省昆明市、西雙版納傣族自治州作為試點地區。
　　美團升１﹒６５％報１７８﹒８元，北水淨買入２億元；山東新華製藥股份跌１２﹒６８％
報１３﹒６４元，北水淨買入１﹒２億元；騰訊控股升１﹒１４％報３２０﹒４元，北水淨買入
１﹒１億元。
　　新東方在綫升７﹒９８％報４７﹒３５元，北水淨賣出２﹒４億元；中國移動跌０﹒６８％
報５１﹒２元，北水淨賣出１﹒４億元；金沙中國有限公司跌３﹒８６％報２４﹒９元，北水淨
賣出１﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒００
　　山東新華製藥股份　（００７１９）　　　　　　１﹒１８
　　騰訊控股　　　　　（００７００）　　　　　　１﹒１５
　　碧桂園　　　　　　（０２００７）　　　　　　０﹒９９
　　快手　　　　　　　（０１０２４）　　　　　　０﹒７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在綫　　　　（０１７９７）　　　　　－２﹒４１
　　中國移動　　　　　（００９４１）　　　　　－１﹒４５
　　金沙中國有限公司　（０１９２８）　　　　　－１﹒２６
　　阿里健康　　　　　（００２４１）　　　　　－１﹒１８
　　香港交易所　　　　（００３８８）　　　　　－０﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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