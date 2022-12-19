《經濟通通訊社１９日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）子公司太保壽

險香港成立一周年，公司宣布推出「太保尊尚會」會員計劃，為客戶提供更佳的服務及體驗，會

員更可以憑積分享有多元化禮遇，達致更完善的健康、財富及養老規劃。

據介紹，太保壽險香港現有的客戶及新客戶均可申請成為尊尚會會員，會員只需購買合資格

獲取積分的產品，就每１美元的「總應繳保費」，會員便可獲得１尊尚會積分。積分可以累積，

會籍級別按積分數目而定，會員將根據其會籍級別享有對應的禮遇，指定的會籍更可以通過「太

保家園港客共享」計劃，獲取集團旗下的內地１２個養老社區服務「太保家園」的入住資格，讓

香港的客戶亦可享受高質量的養老及健康服務。

中國太保壽險總經理蔡強表示，中國太保保費規模在頭部企業當中排名第一，保費規模的成

長排名第一，新造保費增長是整個行業成長的一倍，新業務價值在第三季率先由負轉正。

蔡強指，集團選擇進入香港主要是看好本地市場發展潛力，認為香港作為國際金融中心，人

均收入、人均財富及保險密度深度均是世界前列；同時看好大灣區一體化經營機遇，並視香港市

場為太保國際化的橋頭堡。（ａｃ）

