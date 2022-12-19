內地逐漸步向復常，加上美國加息步向尾聲，帶動港股從低位反彈三成。於２０２１年初準

確預測港股轉勢步入熊市的摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Ｊｏｎａｔｈａｎ

Ｇａｒｎｅｒ）認為，經過長達２３個月的審慎看法後，目前正極度看好中港股市前景

（ｅｘｔｒｅｍｅｌｙ ｂｕｌｌｉｓｈ ｏｎ ＨＫ ａｎｄ Ｃｈｉｎａ ｅｑｕｉｔｙ）

，相信中港股市正處於新牛市初期，預期環球資金會從美國等地流入中港市場。

郭強盛及其團隊連續５年於《機構投資者》亞洲股票策略中排名第一，故其對後市看法具參

加價值。郭強盛表示，疫情防控政策一直是中國主要問題，過去兩年的熊市與經濟增長持續放慢

及企業盈利下滑有關，同時市場憂慮房地產及互聯網監管重置，但現時情況已逆轉。



＊ＭＳＣＩ中國盈利明年料勁升１４％＊



「過去２３個月大摩一直對中港股市持審慎態度，所以現時看好中港市場，是一個相當大的

轉變。」

郭強盛稱，中港股市早前估值相當低，ＭＳＣＩ中國指數於早前低位的預測市盈率只有約８

倍，估值差不多與環球金融危機時相若，部分股票的估值更低至未曾見過的水平，但隨經濟及企

業盈利將明顯復甦，預期明年ＭＳＣＩ中國指數成分股盈利會有約１４％增長，較今年約２％增

長大幅反彈，再加上寬鬆貨幣及財政政策，疫後復常的利好，因此對中港股市非常樂觀。

大摩認為，ＭＳＣＩ中國指數的股本回報率（ＲＯＥ）的下降趨勢已有初步回穩跡象，預期

ＭＳＣＩ中國指數２０２３年ＲＯＥ會反彈至１１﹒１％，２０２４年為１１﹒８％，而２４個

行業中，１７個的ＲＯＥ明年將踏上復甦之路。



＊基本情境看２１２００點，「很易達到」＊



現時大摩給予恒指及ＭＳＣＩ中國指數明年底基本情境目標價分別為２１２００點及７０點

，相當於２０２３年預測市盈率１０倍及１１倍，最樂觀情境目標價則分別是２４５００點及

８０點。郭強盛稱，無論是恒指或ＭＳＣＩ中國指數，兩者的估值倍數並不高，相信基本情境「

目標價很容易達到（ｑｕｉｔｅ ｅａｓｙ ａｃｈｉｅｖａｂｌｅ）」。

他指，現時大摩對亞洲及新興市場股市相當樂觀，１０月初先調高韓國及台灣股市評級，當

時較多硬件及半導體公司，１１月內地防疫政策改變，開始對中資股看法趨樂觀，１２月再上調

中資股評級至「增持」，６周兩度調升恒指目標價，「現時在亞洲區中，中港、台灣及韓國為三

大『增持』市場」。



＊港股料續跑贏美股，成牛市領頭羊＊



恒指已從低位反彈３０％，同期表現遠超標普５００指數。郭強盛表示，大摩目前對美股看

法審慎，預期恒指跑贏標普５００指數的趨勢將會維持，但港股升勢可持續多久，則要視乎估值

及指數上升的時間及速度有多快，但相信中港股市可在新牛市中擔當升市「領頭羊」。

美國加息周期即將進入尾聲，大摩認為，隨美元及美息見頂，加上中國逐步開關，而且中概

股審計結果料正面，對離岸中資股的支持會較Ａ股更強。《香港經濟日報》

