《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



２０２２經濟印象：擴內需、謀創新、促開放

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２０２２年，中國經濟在較短時間內止跌回穩，展現出強大韌性。展望前途，中國經濟韌性將進

一步凸顯，潛力和活力持續釋放，新動力不斷壯大，多方面優勢和條件構築有力支撐，長期向好

的基本面不會改變。



上交所三十二載奮鬥再出發

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３２年前的１２月１９日，上交所在改革開放的時代潮流中應運而生。從無到有、從小到大、從

中國走向世界，「摸著石頭過河」的上交所當下已成為全球第三大證券交易所，其產品線涵蓋股

票、債券、基金、衍生品、公募ＲＥＩＴｓ。



資本市場深化改革馬不停蹄

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中央經濟工作會議１２月１５日至１６日在北京舉行，對推動「科技－產業－金融」良性循環，

更大力度吸引和利用外資，防範化解金融風險提出明確要求。專家認為，上述要求與資本市場緊

密相關，也對做好明年資本市場改革工作提供了指導。





《上海證券報》



三十二載從頭越，上交所勵「新」圖「質」

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截至今年１１月底，上交所擁有上市公司２１５９家，總市值４７﹒１萬億元（人民幣．下同）

；債券掛牌數２﹒６９萬隻，托管量１５﹒９萬億元；基金掛牌數６１２隻，市值１﹒３２萬億

元；期權掛牌交易合約３３４個。



第四屆上海金融科技國際論壇舉行

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１２月１７至１９日，第四屆上海金融科技國際論壇在中國金融信息中心舉行。上海市副市長吳

清在致辭時表示，目前，上海數字經濟核心產業增加值已經超過５５００億元，累計打造１００

多個重點應用場景。



逾２００隻基金淨值強勢「逆襲」

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１１月以來，２００多隻主動權益基金淨值反彈超過２０％，部分基金淨值反彈甚至超過５０％

。。在業內人士看來，隨著基金業績回暖，預計新發基金規模將逐步放量，公募基金仍是市場最

重要的增量資金來源。





《證券時報》



堅定信心做好經濟工作

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日前召開的中央經濟工作會議作出了「明年經濟運行有望總體回升」的戰略判斷，提出「要堅定

做好經濟工作的信心」的有力號召。當前國內外形勢複雜多變，此次會議在關鍵時間節點凝聚共

識，對於繼續做好經濟工作至關重要。



基金看好「消費牌」

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日前舉行的中央經濟工作會議，對當前經濟形勢和２０２３年經濟工作進行了分析和部署。有公

募基金公司表示，會議提出的明年首個任務即著力擴大國內需求，消費是穩經濟的「壓艙石」，

消費板塊的長期投資價值突出。



上證５０股指期權今日上市

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今日，上證５０股指期權將在中金所正式上市，首批掛牌共有６個合約。業內專家認為，這一新

品種的推出，將推動金融機構創新發展，進一步豐富多層次資本市場產品體系，健全市場化資源

配置體制、機制。（ｌｃ）

