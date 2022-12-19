《神州經脈》疫情防控放鬆後各地新增確診迅增，時隔半個月北京昨日（１８日）出現死亡

病例２宗，當日重症病例較前一日增加１１宗。疫情加劇壓制風險情緒，加上市場似已消化中央

經濟工作會議的內容。滬深股市開市向下，之後愈跌愈深，滬綜指午後急跌逾２％見

３０９６﹒１，收市險守三千一，仍收低１﹒９２％，報３１０７﹒１２點。深成指早段亦曾經

轉升，收市跌１﹒５１％；創業板指數收跌１％。

兩市超４４００股飄綠，各板塊普遍下跌，醫藥和基建股跌幅居前，石油、煤炭股下跌，房

產股靠穩。市場交投淡靜，兩市全日成交７５６８億元（人民幣．下同），按日減少０﹒６％，

繼續刷新半個月新低，不過陸股通轉為淨流出１５億元，結束三日淨流入。人民銀行今日進行

９０億元７天期逆回購操作，同時重啟７６０億元１４天期逆回購操作，單日實現淨投放８３０

億元。

總部設在倫敦的數據提供商Ｗｏｒｌｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ的一項調查顯示，中國的商業

信心創下至少２０１３年１月以來的最低水平，反映了新冠病例激增對經濟活動的影響，並暗示

明年可能出現衰退。１２月的商業活動大幅下降，製造業和服務業的銷售經理人指數均低於５０

的水平。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國宣布將繼續延長對３５２項中國進口商品的「３０１條款」關稅豁免，將豁免到期日

延後至２０２３年９月３０日，涉及壓縮機、空氣淨化器、閥門等產品。關稅豁免原定於今年底

到期。美國前特朗普政府指中國竊取美國公司的知識產權，並強迫轉移技術，２０１８年起對對

價值約３７００億美元中國進口商品徵收３０１條款關稅。美國貿易代表辦公室表示，此次延期

將有助於使對相關豁免作進一步考量，與正在進行的全面審查保持一致。正就此次關稅審查徵詢

公眾意見，截止日期為２０２３年１月１７日。此外，美國國務院周五（１６日）宣布成立中國

協調辦公室，俗稱Ｃｈｉｎａ Ｈｏｕｓｅ，匯集中國問題專家，旨在更有效應對中國挑戰、管

控中美競爭。國務院聲明指，中國是美國面對最複雜及最具因果關係的地緣政治挑戰，中國協調

辦公室是國務院現代化計劃重要一環，將集結國務院內外中國專家，與各區域局、處及國際安全

、經濟、科技、多邊外交與戰略溝通專家合作，服務整個國務院。美媒報道，辦公室將會取代國

務院的東亞及太平洋事務局轄下的中國事務處，由６０至７０人組成，涵蓋三個主要團隊，分別

聚焦於傳統雙邊事務、戰略溝通，以及中國在海外的活動。



２﹒ 備受關注的中央經濟工作會議上周五（１６日）結束，今年中經會以較大篇幅談及房地產

相關問題，特別加上「改善房企資產狀況」政策。會議提出，確保房地產市場平穩發展，扎實做

好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，推動行業重組併購，有效防範化

解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況；堅持房住不炒，推動房地產業向新發展模式平穩過渡

。中央財辦有關負責人就中央經濟工作會議解讀時表示，這次會議對房地產行業風險化解和可持

續發展作出重要部署。２０２２年已出台的政策要持續抓好，２０２３年還將出台新舉措，側重

改善房企資產負債狀況等。人行副行長劉國強認為，房地產，在當前既是重點領域，也是薄弱環

節，理應加大金融支持。房地產對居民生活和財產、宏觀經濟循環和產業鏈穩定、政府財政及金

融市場的影響，都不是其他產業可以比肩的。「房住不炒的定位不能偏離，要以穩民生為落腳點

，以穩市場主體為重要抓手，優化金融監管制度，加大金融支持力度。」



３﹒ 中央財經委員會辦公室分管日常工作副主任韓文秀在中國經濟年會上表示，中國經濟韌性

強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，資源要素條件可支撐，綜合研判，明年世界經

濟增速可能會明顯下滑，而中國經濟可能總體回升，從而形成一個獨立的向上運行的軌跡。韓文

秀指出，今年以來，中國先後推出實施了一系列擴大有效需求，促進結構優化的政策措施，包括

減稅降費，退稅緩稅，創設政策性、開發性金融工具用於支持擴大有效投資，通過專項再貸款支

持重點領域設備更新改造，推動擴大製造業中長期貸款，利用地方專項債限額空間增加專項債發

行，提前下達部分明年專項債的限額，以及促進房地產市場平穩發展的金融１６條等措施。韓文

秀說，這些政策措施下一步該延續的延續，該優化的優化，政策效應將在明年持續顯現。明年還

要根據實際需要陸續推出一些新政策、新措施。存量政策、增量政策同向發力，將積極促進經濟

恢復發展。



４﹒ 當地時間１２月１４日、１６日，世貿組織對美國第１５次貿易政策審議在瑞士日內瓦舉

行。中國商務部世貿司負責人表示，此次審議是時隔４年世貿組織成員對美國貿易政策的全面集

體評議，會上共有６５個成員發言。其中，中國常駐世貿組織代表、特命全權大使李成鋼在審議

會議上代表中方發言。審議中，中方發言列舉了美出台大規模歧視性補貼政策、依據「３０１條

款」單邊加徵大規模高關稅、濫用出口管制措施等單邊主義和保護主義做法，指出美背離多邊貿

易體制，違背經濟規律和市場規則，影響全球產業鏈供應鏈穩定。同時，按照世貿組織規則，中

方已分兩批向美方提出３１２個書面問題，主動表達關注，反映企業訴求。上述負責人稱，歐盟

、南韓、日本、加拿大、新西蘭、巴西、南非、土耳其等成員也在發言中就美相關貿易政策措施

對多邊貿易體制的系統性影響表達了關注。同時，世貿組織３２個成員向美方提出超過２０００

個書面問題，涉及美近期出台的《通脹削減法》《芯片和科學法》及其相關措施與世貿組織規則

一致性、美政府採購政策、泛化國家安全等。



５﹒ 國家衛健委公布，昨日新增本土確診病例１９１８宗，較前一日下降５﹒４％。不過新增

死亡病例２宗，均為北京本土病例；當日重症病例較前一日增加１１宗。廣州市衛健委副主任張

屹在今日舉行的廣州市醫藥物資供應新聞發布會上表示，１２月份以來廣州發熱門診就診量持續

走高，近一周在高位平台徘徊。就診患者中，以１８－５９歲青壯年為主，佔８６％。６０歲及

以上人群佔比８﹒２％，１８歲以下人群佔比５﹒８％。專家預測廣州疫情將在２０２３年１月

上旬達到高峰。上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏昨日（１８日）在上海衛健委組織的

新冠病毒感染醫療救治培訓會上表示，上海已進入新冠病毒快速感染、病例數指數級上升階段，

要做好這波疫情將持續２－４個月、明年上半年才會慢慢走出疫情的準備。此外，國家民航局近

日下發方案，制定恢復國內航空市場三階段方案，明確１月底恢復至疫情前８８％，意味著民航

局已做好滿足春運期間的出行需求的準備。



６﹒ 應中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅邀請，澳洲外長黃英賢將於１２月２０日至

２１日對中國進行訪問。中國外交部發言人毛寧在今日舉行的外交部例行記者會上介紹稱，今年

１２月２１日是中澳建交５０周年紀念日，黃英賢外長訪華期間，王毅將同她舉行會談，並舉行

新一輪中澳外交與戰略對話。毛寧表示，中方希望通過黃英賢外長此次訪問，進一步落實兩國領

導人峇里島會晤達成的重要共識，以兩國建交５０周年為契機，堅持相互尊重、互利共贏、求同

存異的原則，加強對話，拓展合作，管控分歧，推動雙邊關係重回正確軌道，並可持續發展。澳

洲總理阿爾巴尼斯早前亦確認了黃英賢將於明天訪問北京的消息。據悉，黃英賢到訪是為阿爾巴

尼斯訪華做準備，阿爾巴尼斯上月在峇里島與中國國家主席習近平進行了首次面對面的會晤。中

國目前尚未放鬆對價值２００億元人民幣的澳洲出口商品的貿易禁令，但受到懲罰性制裁打擊的

行業對重新進入這個關鍵市場的前景充滿熱情。據《澳洲人報》近日報道，澳洲總商會準備啟動

一項長期計劃，在獲得兩國政府的批准後，向中國派遣一個高級別商業代表團。



７﹒ 據台媒報道，ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動在台灣設立分公司，上周並發出招聘信息，預

計招募近２０名員工。隨後陸委會表示，此事涉嫌刑事犯罪部分，已移交司法機關依法偵辦。資

料顯示，２０１８年３月成立的「昇洋國際生技有限公司」，在今年１１月核准變更登記為「字

節跳動台灣股份有限公司」。公司簡介顯示，通過直播平台開發網紅的粉絲價值，並與字節跳動

旗下抖音、ＴｉｋＴｏｋ等社交平台達成戰略合作。根據台灣兩岸人民關係條例規定，大陸網路

社交平台服務業不得在台經營相關業務，若該分公司確實與中國抖音有關且未經申請許可，可能

涉及違反兩岸人民關係條例，可處行為人３年以下有期徒刑、拘役或科或併科１５００萬元新台

幣以下罰金。陸委會曾表示，抖音是境外網路平台，在台不得設立營業據點。陸委會並強調，政

府基於資安保護，除已重申禁止公部門使用大陸製ＡＰＰ外，將配合行政院指示，會同相關主管

機關研議有效安全管理作為，並持續透過宣導強化使用網路的安全意識，以及深化對於網路媒體

訊息的識讀能力。



８﹒ 在美國聯儲局做出加息半厘，並預示繼續持鷹派政策後，美元重回升勢，紐約尾盤美匯指

數小幅上漲０﹒２４％，至１０４﹒８１，周線持平。人民幣中間價回升，即期匯率（ＣＮＹ）

今早高開１６點子，報６﹒９７００，全日貶３１點，收報６﹒９７４７，錄三連跌，收盤價創

近一周新低。交易員稱，年末臨近疊加部分機構交易員居家，使得成交量越發低迷，放鬆疫情管

控的短期衝擊也越發明顯，另外美匯趨穩反彈也會壓制人民幣表現，由於匯市缺乏關鍵事件引導

，匯價料很難有大的行情。中金公司外匯團隊年度展望稱，預計在明年一季度美元或有一波反彈

，人民幣匯率或受此影響而下探至７﹒０５附近。但進入二季度後，受中國經濟復甦以及美聯儲

轉向等因素影響，人民幣或重回升值軌道，估計至明年四季度人民幣匯率的中樞或在６﹒７０附

近。此外，中銀證券全球首席經濟學家管濤在２０２３《財經》年會上表示，人民幣已經成為了

國際化貨幣。他強調，國際化貨幣是分層次的，第一層次是中心貨幣，只有美元是中心貨幣，其

他的國際化貨幣都是次中心貨幣，中國是在第二個梯隊里面。（ｗｌ）

