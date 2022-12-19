《鍾之日記》１２月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



因市場擔心各國央行會繼續收緊貨幣政策，加劇經濟衰退風險，加上觀望日本央行明日

（２０日）議息，投資氣氛審慎。美股雖然連跌三日，不過金龍中國指數上周五靠穩。中央經濟

工作會議召開，定調支持增長，包括支持住房需求，同時提到支持互聯網平台公司在經濟發展中

發揮領導作用。不過內地疫情防控放鬆後，各地疫情嚴峻，北京昨日（１８日）時隔半個月出現

死亡病例２宗，１２月份以來廣州市發熱門診就診量持續走高，近期全市發熱門診就診患者日均

約５萬人。專家預測廣州疫情將在２０２３年１月上旬達到高峰。美國Ｈｅａｌｔｈ

Ｍｅｔｒｉｃｓ ａｎｄ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ（ＩＨＭＥ）的最新預測，中國突然取消嚴格

的防疫限制，可能會導致病例激增，２０２３全年將有超過１００萬人死於疫情。內媒報道，多

家醫院報告大量醫護感染、「減員嚴重」，有醫院倡議行政職能部門人員臨床一線工作，並號召

醫護中的無症狀感染者和輕症要堅持工作，讓症狀較重的職工立即休息和治療，症狀消失後立即

返崗，還有醫院安排陽性無症狀感染者到陽性病區上班。

疫情加劇壓制風險情緒，香江魚缸今日表現反覆，收市跌近百點。恒指高開２１點，報

１９４７２，升幅隨即擴大，最多升３３５點，見１９７８６點半日高，之後內地股市向下，拖

累恒指曾跌１７４點，低見１９２７６，午後在Ａ股繼續走低，恒指收市跌９７點或０﹒５％，

報１９３５２。大市全日成交只有１００６﹒６５億元，為本月以來最低。國指跌３０點或

０﹒４５，報６６０４。科指今早曾升逾３％，高見４２８３，收市倒跌２４點或０﹒５８％，

報４１２５。

瑞聲科技（０２０１８）撤回分拆誠瑞上Ａ股，股價受壓跌３﹒２％。騰訊（００７００）

升１﹒１％，東方海外國際（００３１６）挫９﹒４％，為表現最差藍籌。



＊滬指三千一攻防戰＊



中央經濟工作會議１２月１５日至１６日召開，為明年的政策基調定下大方向。今年中經會

以較大篇幅談及房地產相關問題，過去幾年包括反對資本無序擴張、反壟斷、共同富裕，以及新

冠疫情下的堅持「動態清零」都沒提及。在房地產市場方面，此次特別加上「改善房企資產狀況

」政策，推動房地產業向新發展模式平穩過度等中長期目標。會議強調保持經濟平穩運行至關重

要，為了大力提振市場信心、激發經濟活力，會議再度為民營企業撐腰站台，支持平台經濟大顯

身手，並更強調對地產行業平穩發展的訴求。巴克萊發表研報指，會議內容符合預期，由於內地

正受新一波疫情肆虐，不排除明年１月人民銀行會下調政策利率１０個基點，又估計明年房屋銷

售將再按年跌１０％。富瑞發表研報指出，大部分投資者未對中經會感興奮，主要由於當局未提

及明年經濟增長目標，並以「穩中求進、穩字當頭」取代，認為當局要以更多行動證明決心，非

單靠口號。

滬深股市開市向下，之後愈跌愈深，滬綜指午後急跌逾２％見３０９６﹒１，收市險守三千

一，仍收低１﹒９２％，報３１０７﹒１２點。深成指早段亦曾經轉升，收市跌１﹒５１％；創

業板指數收跌１％。

兩市超４４００股飄綠，各板塊普遍下跌，醫藥和基建股跌幅居前，石油、煤炭股下跌，房

產股靠穩。市場交投淡靜，兩市全日成交７５６８億元人民幣，按日減少０﹒６％，繼續刷新半

個月新低，不過陸股通轉為淨流出１５億元人民幣，結束三日淨流入。人民銀行今日進行９０億

元人民幣７天期逆回購操作，同時重啟７６０億元人民幣１４天期逆回購操作，單日實現淨投放

８３０億元人民幣。公開市場本周將有４９０億元人民幣逆回購到期。



＊合景泰富折讓１５％配股，收挫９％＊



中央經濟工作會議日前閉幕，中央財辦表示，今次會議對房地產行業風險化解和可持續發展

作出重要部署。中央財辦又稱，要著力改善房地產預期，擴大有效需求，支持剛性和改善性住房

需求，比如，在住房消費等領域還存在一些妨礙消費需求釋放的限制性政策，這些消費潛力要予

以釋放。

中央經濟工作會議繼續強調「房住不炒」，內房物管偏軟，龍湖（００９６０）跌０﹒８％

。旭輝（００８８４）跌３﹒６％；旭輝永升（０１９９５）插５％。不過碧桂園

（０２００７）升３﹒５％，為表現最好藍籌；碧服（０６０９８）升０﹒５％。

合景泰富（０１８１３）以先舊後新方式配售２﹒３５億股股份，佔擴大後股本約

６﹒８７％；每股配售價２﹒０１元，較上周五收市價２﹒３６元折讓１４﹒８３％，集資

４﹒７２億元。合景泰富收市插８﹒９％，報２﹒１５元守配售價。



＊濠賭股向下、美高梅回吐１３％＊



澳門政府上周五（１６日）與６間持現有賭牌的博彩公司簽署新一輪博彩經營批給合同，期

限均為１０年，６間公司在投標文件中承諾的投資總額共約１１８８億澳門元。瑞信表示，是次

新賭牌細則中，最利好美高梅（０２２８２），因賭枱數量增長最多，其估值亦較同業低四成，

而永利（０１１２８）的前景最為艱難，同時，這對銀娛（０００２７）和金沙（０１９２８）

為中性，對新濠（００２００）、澳博（００８８０）稍為負面。

濠賭股向下，金沙跌３﹒９，銀娛跌４﹒５％，澳博連跌４日，再跌８﹒８％，永利可經營

賭枱較今年年報披露的少８４張，收市急跌９﹒２％，新濠插１１﹒１％，美高梅大跌

１３﹒４％。

瑞信表示，美高梅獲得賭枱數量較２０１９年多３６％，銀娛和金沙為持平，永利則跌

１３％，新濠跌１８％，澳博跌３７％。瑞信解釋，賭枱之重要是因為不少博企的中場及一般娛

樂賭客需要較大的場地；營運商需要較多空間予非百家樂賭枱來支持政府去推動外國旅客；難以

在澳門獲得新賭枱。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

