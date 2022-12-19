《經濟通通訊社１９日專訊》備受關注的中央經濟工作會議上周五（１６日）結束，今年中

經會以較大篇幅談及房地產相關問題，特別加上「改善房企資產狀況」政策。會議提出，確保房

地產市場平穩發展，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，推動

行業重組併購，有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況；堅持房住不炒，推動房地

產業向新發展模式平穩過渡。

中央財辦有關負責人就中央經濟工作會議解讀時表示，這次會議對房地產行業風險化解和可

持續發展作出重要部署。２０２２年已出台的政策要持續抓好，２０２３年還將出台新舉措，側

重改善房企資產負債狀況等。

人行副行長劉國強認為，房地產，在當前既是重點領域，也是薄弱環節，理應加大金融支持

。房地產對居民生活和財產、宏觀經濟循環和產業鏈穩定、政府財政及金融市場的影響，都不是

其他產業可以比肩的。「房住不炒的定位不能偏離，要以穩民生為落腳點，以穩市場主體為重要

抓手，優化金融監管制度，加大金融支持力度。」

憧憬國家將出台更多措施扶持，Ａ股房地產股上揚，珠江股份（滬：６００６８４）、格力

地產（滬：６００１８５）漲停，魯商發展（滬：６００２２３）揚升８﹒４％，中交地產

（深：０００７３６）漲６﹒８％，鳳凰股份（滬：６００７１６）飆半成，上實發展

（滬：６００７４８）升４％，西藏城投（滬：６００７７３）升２﹒６％，深物業Ａ

（深：００００１１）升１％。至於萬科Ａ（深：０００００２）升０﹒４％，報１９﹒４５元

人民幣。（ｃａ）

