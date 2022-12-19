《經濟通通訊社１９日專訊》內地防疫措施鬆綁後，愈來愈多的人感染奧密克戎病毒，退燒

藥布洛芬需求激增，成為最難買到的防疫物資之一，不過「一藥難求」的局面正在得到緩解。近

日，湖北、山東、浙江等地均在加大保供力度生產布洛芬並投放市場。

Ａ股醫藥股出現個別發展，「搶藥潮」導致具退燒鎮痛止咳的成藥一度斷貨。其中，主力製

造的解熱鎮痛藥「布洛芬」的新華製藥（深：０００７５６）公告正全力以赴組織市場急需的布

洛芬片等藥品生產，股價連升多日，現升３﹒６％。東北製藥（深：０００５９７）公司２０片

撲熱息痛退燒藥僅售２元（人民幣．下同），回應稱正多條生產線加班加點生產；今日一字漲停

，報７﹒７６元。河化股份（深：０００９５３）升８﹒３％，南京新百（滬：６００６８２）

升６﹒８％。

不過部分醫藥股出現回吐，君實生物（滬：６８８１８０）急跌１５﹒２％，宣泰醫藥

（滬：６８８２４７）瀉１４％，九典製藥（深：３００７０５）跌１０﹒５％，振東製藥

（深：３００１５８）跌１０﹒４％，前沿生物（滬：６８８２２１）跌一成，賽隆藥業

（深：００２８９８）跌停。至於連花清瘟被指或致肝衰竭，以岭藥業（深：００２６０３）闢

謠仍跌８﹒９％，報４１﹒１６元。

武漢從１２月１７日開始連續一周每天按照３００萬片布洛芬的供應量投放武漢地區，濟南

宣布１１０萬片布洛芬已投放，浙江表示布洛芬顆粒日產量已達４萬盒，宜昌人福表示布洛芬片

每分鍾可生產３８００片，合肥、南京、福州等地也在發放含有布洛芬等藥品的防疫「健康包」

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