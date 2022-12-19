《經濟通通訊社１９日專訊》內地疫情蔓延之際，連花清瘟的藥效及副作用再遭網民質疑，

網上流傳連花清瘟可造成肝損傷、肝衰竭；此外，內地社交媒體廣傳《聯合早報》２０２１年的

文章，稱新加坡衛生局稱連花清瘟能夠預防和治療新冠並不屬實，並指宣傳連花清瘟治療新冠，

可罰款最高５０００新幣或坐牢最長兩年，引發網絡熱議。

對於有關連花清瘟可造成肝損傷、肝衰竭的質疑，以岭藥業周日（１８日）回應稱，大量科

學的臨床研究及系統毒理研究均證實了連花清瘟產品的安全性及有效性。

以岭藥業表示，此類不實消息嚴重誤導了廣大民眾，嚴重損害了連花清瘟的產品形象，造成

了極其惡劣的社會影響。連花清瘟從組方用藥歷史、系統毒理學、臨床研究及薈萃分析、上市後

大規模人群中不良反應監測等多方面均證實有良好的安全性。連花清瘟藥品說明書針對不良反應

有明確體現。

遭遇輿論風暴，以岭藥業（深：００２６０３）今日領跌醫藥板塊，目前挫９﹒０５％，報

４１﹒１元。中藥股齊挫，振東製藥（深：３００１５８）插水１０﹒９％，太龍藥業

（滬：６００２２２）挫９﹒３％，貴州百靈（深：００２４２４）挫９％，珍寶島

（滬：６０３５６７）、隴神戎發（深：３００５３４）跌８﹒６％。（ｄｗ）

