《經濟通通訊社１９日專訊》中央經濟工作會議１２月１５日至１６日在北京舉行，對推動

「科技－產業－金融」良性循環，更大力度吸引和利用外資，防範化解金融風險提出明確要求。

專家認為，上述要求與資本市場緊密相關，也對做好２０２３年資本市場改革發展穩定工作提供

了指導。

對於金融推動科技發展，清華大學經濟管理學院副院長何平表示，要創新運用投貸聯動、投

保聯動、投債聯動、科創基金等多種方式，加大對「卡脖子」等關鍵領域、戰略性新興產業、產

業改造升級、現代服務業和數字經濟等新動能的支持力度。

國家金融與發展實驗室副主任曾剛認為，要在全市場穩步推行註冊制改革，提升支持科技創

新力度。從企業端來看，應發揮科創板、創業板注冊制改革的引領作用，加大資本市場對實體經

濟尤其對中小型科創企業的覆蓋和支持力度。

下一階段對於資本市場擴大開放的安排也已經清晰，中證監副主席方星海近期表示，將進一

步便利境內外投資者跨境投資，更好支持企業跨境融資發展。健全ＧＤＲ、ＣＤＲ發行等市場互

聯互通機制，推動企業境外上市制度改革落地實施，支持各類企業依法依規赴境外上市。

關於防範化解金融風險，其中較大篇幅聚焦於房地產市場的平穩發展。平安證券首席經濟學

家鐘正生表示，房地產上下游產業鏈較長，對中國經濟廣義影響可達兩到三成，與地方政府土地

財政收入息息相關，在金融體系中也具有重要地位，因此是防範化解金融風險的核心所在。中證

監近期已在股權融資方面調整優化５項措施，有效促進房地產市場盤活存量、防範風險、轉型發

展，更好服務穩定宏觀經濟大盤。（ｌｃ）

