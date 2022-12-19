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AH股新聞

19/12/2022 09:25

【中經會－解讀】人行劉國強：明年貨幣政策力度不小於今年

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》人行副行長劉國強表示，明年中國經濟還
會面臨許多挑戰，但肯定會比今年好，明年貨幣政策力度不能小於今年，要堅持「總量要夠，結
構要準」，總量要夠，即是更好滿足實體經濟的需要，要保持金融市場流動性合理充裕，資金價
格維持合理彈性，不大起大落。
　　他表示，結構要準是要持續加大對普惠小微、科技創新、綠色發展、基礎設施等重點領域和
薄弱環節的支持力度；要繼續落實好一系列結構性貨幣政策，效果好的可以酌情加力，對一些具
有明確階段性要求的政策，要及時評估，可以按時有序退出，也可以根據需要延長，且讓別的貨
幣政策工具進行接續。
　
＊房地產既是重點領域也是薄弱環節，理應加大金融支持＊
　
　　劉國強認為，從當前情況看，有些領域需要進一步支持。比如房地產，在當前既是重點領域
，也是薄弱環節，理應加大金融支持。房地產對居民生活和財產、宏觀經濟循環和產業鏈穩定、
政府財政及金融市場的影響，都不是其他產業可以比肩的。「房住不炒的定位不能偏離，要以穩
民生為落腳點，以穩市場主體為重要抓手，優化金融監管制度，加大金融支持力度。」

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