  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/12/2022 08:58

陸委會調查ＴｉｋＴｏｋ疑在台成立分公司，稱已交司法機關偵辦

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據台媒報道，ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動在台灣設立分公司
，上周並發出招聘信息，預計招募近２０名員工。隨後陸委會表示，此事涉嫌刑事犯罪部分，已
移交司法機關依法偵辦。
　　資料顯示，２０１８年３月成立的「昇洋國際生技有限公司」，在今年１１月核准變更登記
為「字節跳動台灣股份有限公司」。公司簡介顯示，通過直播平台開發網紅的粉絲價值，並與字
節跳動旗下抖音、ＴｉｋＴｏｋ等社交平台達成戰略合作。
　　根據台灣兩岸人民關係條例規定，大陸網路社交平台服務業不得在台經營相關業務，若該分
公司確實與中國抖音有關且未經申請許可，可能涉及違反兩岸人民關係條例，可處行為人３年以
下有期徒刑、拘役或科或併科１５００萬元新台幣以下罰金。陸委會曾表示，抖音是境外網路平
台，在台不得設立營業據點。
　　陸委會並強調，政府基於資安保護，除已重申禁止公部門使用大陸製ＡＰＰ外，將配合行政
院指示，會同相關主管機關研議有效安全管理作為，並持續透過宣導強化使用網路的安全意識，
以及深化對於網路媒體訊息的識讀能力。（ｄｗ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰19/12/2022 08:59  大摩郭強盛：新牛市初期非常樂觀

下一篇新聞︰19/12/2022 08:35  阿里雲：香港地域故障確認是ＰＣＣＷ機房冷氣故障所致

其他AH股新聞
More

19/12/2022 08:24  【大國博弈】美國國務院成立中國協調辦公室管控競爭

19/12/2022 08:24  【大國博弈】美國再延長３５２項中國商品關稅豁免９個月

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金