《經濟通通訊社１９日專訊》據台媒報道，ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動在台灣設立分公司

，上周並發出招聘信息，預計招募近２０名員工。隨後陸委會表示，此事涉嫌刑事犯罪部分，已

移交司法機關依法偵辦。

資料顯示，２０１８年３月成立的「昇洋國際生技有限公司」，在今年１１月核准變更登記

為「字節跳動台灣股份有限公司」。公司簡介顯示，通過直播平台開發網紅的粉絲價值，並與字

節跳動旗下抖音、ＴｉｋＴｏｋ等社交平台達成戰略合作。

根據台灣兩岸人民關係條例規定，大陸網路社交平台服務業不得在台經營相關業務，若該分

公司確實與中國抖音有關且未經申請許可，可能涉及違反兩岸人民關係條例，可處行為人３年以

下有期徒刑、拘役或科或併科１５００萬元新台幣以下罰金。陸委會曾表示，抖音是境外網路平

台，在台不得設立營業據點。

陸委會並強調，政府基於資安保護，除已重申禁止公部門使用大陸製ＡＰＰ外，將配合行政

院指示，會同相關主管機關研議有效安全管理作為，並持續透過宣導強化使用網路的安全意識，

以及深化對於網路媒體訊息的識讀能力。（ｄｗ）

