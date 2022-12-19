《經濟通通訊社１９日專訊》深圳跨境貿易大數據平台在前海最新成果發布會上發布，為海

關總署首次批復、唯一授權的跨境貿易數據平台地方試點。

該平台依托中國國際貿易單一窗口服務平台，建立海關、稅務、外匯、邊檢、口岸等部門的

數據共享及交叉驗證機制，同時鏈接進出口企業、機場、港口等跨境貿易參與方，報關行、船舶

代理、理貨等供應鏈服務商，以及銀行、保險等金融機構，共同構建跨境貿易聯盟區塊鏈網絡，

提供跨境貿易大數據服務，推動形成跨境貿易服務生態系統。

該跨境貿易大數據平台已完成首批四個場景開發。在貿易便利化場景創新方面，建設寄售貿

易場景，解決進口水果寄售代銷業務核價難、計稅難、通關慢等痛點；口岸綜合治理方面，建設

海運時效分析場景，通過平台實現海關執法數據及物流數據銜接，加強整體監控；在貿易促進輔

助決策方面，建設外貿統計分析場景，通過平台實現海關統計數據共享，輔助地方政府進行產業

規劃和政策制定；在聯合監管方面，初步建成智慧退稅一期模塊，用於解決稅務局和海關在打擊

虛假貿易、出口騙稅等工作中數據互補、交叉驗證等需求。（ｄｗ）

