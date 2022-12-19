《經濟通通訊社１９日專訊》國家民航局近日下發方案，制定恢復國內航空市場三階段方案

，明確１月底恢復至疫情前８８％，意味著民航局已做好滿足春運期間的出行需求的準備。

民航局下發《安全有序恢復航空運輸市場的工作方案》，對國內航空運輸市場分階段恢復做

出了具體的引導時間表。首個階段是即日至２０２３年１月６日，以２０１９年日均客運航班量

的７０％為基數進行恢復，第二階段是至２０２３年１月３１日，以２０１９年日均客運航班量

的８８％為基數進行恢復，第三階段至２０２３年３月２５日，行業處於穩定恢復期。

中泰證券分析稱，整體上航空弱需求邊際改善確定性較強，看好需求復甦，中長期來看，供

給增速放緩、需求恢復加快，票價彈性或將凸顯，板塊長期投資價值確定性較強。同時，機場將

受益航空需求復甦，有望迎來業績拐點。

惟受累疫情蔓延，民航板塊今日集體走低，南方航空（滬：６０００２９）跌２﹒３％，海

航控股（滬：６００２２１）跌２﹒６％，中國東航（滬：６００１１５）跌２﹒１％，中國國

航（滬：６０１１１１）跌２％，吉祥航空（滬：６０３８８５）跌１﹒２％。（ｄｗ）

