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AH股新聞

19/12/2022 11:09

《Ａ股焦點》民航局定方案１月底恢復疫情前８８％，民航股仍疲弱

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國家民航局近日下發方案，制定恢復國內航空市場三階段方案
，明確１月底恢復至疫情前８８％，意味著民航局已做好滿足春運期間的出行需求的準備。
　　民航局下發《安全有序恢復航空運輸市場的工作方案》，對國內航空運輸市場分階段恢復做
出了具體的引導時間表。首個階段是即日至２０２３年１月６日，以２０１９年日均客運航班量
的７０％為基數進行恢復，第二階段是至２０２３年１月３１日，以２０１９年日均客運航班量
的８８％為基數進行恢復，第三階段至２０２３年３月２５日，行業處於穩定恢復期。
　　中泰證券分析稱，整體上航空弱需求邊際改善確定性較強，看好需求復甦，中長期來看，供
給增速放緩、需求恢復加快，票價彈性或將凸顯，板塊長期投資價值確定性較強。同時，機場將
受益航空需求復甦，有望迎來業績拐點。
　　惟受累疫情蔓延，民航板塊今日集體走低，南方航空（滬：６０００２９）跌２﹒３％，海
航控股（滬：６００２２１）跌２﹒６％，中國東航（滬：６００１１５）跌２﹒１％，中國國
航（滬：６０１１１１）跌２％，吉祥航空（滬：６０３８８５）跌１﹒２％。（ｄｗ）

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