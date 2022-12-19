《經濟通通訊社１９日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，
Ｉｎｓｔａｇｒａｍ連續兩月超越抖音及其海外版ＴｉｋＴｏｋ，以超過６２００萬下載量，成
為１１月全球移動應用（非遊戲）下載榜冠軍，較２０２１年１１月增長１２﹒１％。
抖音及其海外版ＴｉｋＴｏｋ以將近５５００萬次下載排名第二，與去年同期基本持平。中
國是下載量最大的市場，佔１２﹒３％；其次是印度尼西亞，佔８﹒５％；美國以８﹒２％緊隨
其後。排名前五的另外３款應用依次Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ＣａｐＣｕｔ和ＷｈａｔｓＡｐｐ。
（ｄｗ）
19/12/2022 11:24
《行業數據》Ｉｇ連續兩月超抖音ＴｉｋＴｏｋ成全球應用下載榜首
《經濟通通訊社１９日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，
Ｉｎｓｔａｇｒａｍ連續兩月超越抖音及其海外版ＴｉｋＴｏｋ，以超過６２００萬下載量，成
為１１月全球移動應用（非遊戲）下載榜冠軍，較２０２１年１１月增長１２﹒１％。
抖音及其海外版ＴｉｋＴｏｋ以將近５５００萬次下載排名第二，與去年同期基本持平。中
國是下載量最大的市場，佔１２﹒３％；其次是印度尼西亞，佔８﹒５％；美國以８﹒２％緊隨
其後。排名前五的另外３款應用依次Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ＣａｐＣｕｔ和ＷｈａｔｓＡｐｐ。
（ｄｗ）
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