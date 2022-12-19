《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒報道，內地多家醫院報告大量醫護感染、「減員嚴重」

，有醫院倡議行政職能部門人員臨床一線工作，並號召醫護中的無症狀感染者和輕症要堅持工作

，讓症狀較重的職工立即休息和治療，症狀消失後立即返崗，還有醫院安排陽性無症狀感染者到

陽性病區上班。

河北衡水市第四人民醫院發文稱，患者包括陽性患者大量湧入醫院，醫護人員感染的概率極

大增加，感染人數增加，在崗醫護人員不斷自然減員。北京市朝陽區的應急總醫院１８日表示，

急診科一度減員１０人，同時隨著周邊醫院相繼停診，患者是平日的幾倍多。護理人員不僅在疫

情防控上壓力巨大，而且工作量劇增，給生理和心理都帶來了很大的考驗。



＊醫護人員「輕傷不下火線」＊



而有醫院表示，真正的就診高峰還沒有到來。河北衡水市第四人民醫院１６日預計，未來一

至兩個月乃至更長一段時間，將會是國內醫療機構和醫護人員的「艱難時刻」。

與此同時，多家醫院已發出倡議書，號召醫護「輕傷不下火線」，以湖北麻城市婦幼保健院

為例，醫院倡議陽性無症狀感染者到陽性病區上班，有發熱症狀的原則上休息３天，建議最長不

超過５天。不建議症狀嚴重的人員帶病上崗。（ｄｗ）

