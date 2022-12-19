《經濟通通訊社１９日專訊》網傳阿里巴巴（０９９８８）旗下阿里雲的香港服務據點出現

故障，多個香港及澳門網站受到影響，阿里雲官網１８日發公告指，經排查，阿里雲香港地域故

障確認系香港ＰＣＣＷ機房冷氣設備故障所致，影響香港地域可用區Ｃ的雲服務器ＥＣＳ、雲數

據庫、存儲產品（對象存儲、表格存儲等）、雲網絡產品（全球加速、ＮＡＴ網關、ＶＰＮ網關

等）等雲產品使用。

阿里雲稱，這一故障也影響了香港地域控制台訪問和ＡＰＩ調用操作，工程師在配合

ＰＣＣＷ機房工程師加速處理，部分設備正在恢復中。

阿里雲在晚間再回應，就阿里雲機房故障造成的不便，對此深表歉意，工程師正在全力配合

合作夥伴的技術人員加速修復故障，同時調配了更多人手支援修復工作，盡力協助客戶降低可能

造成的影響，將及時向客戶更新有關進展。



＊澳門金管局網站曾無法使用＊



事件連累甚廣，加密貨幣交易所ＯＫＸ部分用戶一度無法提領，帳戶更顯示資金歸零，

ＯＫＸ稱，伺服器供應商阿里雲出現技術故障，導致交易所部份功能出現問題。晚上８時左右，

ＯＫＸ稱，阿里雲服務開始回復正常，但仍有些不穩定。

澳門司警１８日下午表示，網絡安全事故預警及應急中心接報，指因為阿里雲在香港機房節

點發生故障，令澳門金管局、銀河集團、蓮花衛視等關鍵基礎設施營運者的網站、澳覓和

ｍＦｏｏｄ等外賣平台、以及澳門日報等傳媒應用程式自周日中午起暫時無法使用，網安中心已

聯繫相關關鍵基礎設施營運者並跟進。（ｃｔ）

