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AH股新聞

19/12/2022 15:33

【新冠肺炎】廣州日均５萬人發熱就診，門診和ＩＣＵ床位將倍增

　　《經濟通通訊社１９日專訊》廣州市新聞辦舉行醫藥物資供應新聞發布會。會上提到，１２
月份以來廣州市發熱門診就診量持續走高，近期全市發熱門診就診患者日均約５萬人。專家預測
廣州疫情將在２０２３年１月上旬達到高峰。
　　廣州１２月１日啟動發熱門診倍增計劃至今，全市二級以上醫療機構１００％開設發熱門診
，應開盡開，發熱門診達１９９家，基層發熱診室２２４個，共有診間１０４８個，日接診能力
可增至１１﹒１萬人次。當局必要時可將三級醫院普通門診轉化為發熱門診，屆時預計日最大接
診能力可達１６﹒１萬人次，最大限度滿足發熱患者就診需求。
　　ＩＣＵ重症救治床位倍增計劃方面，１２月１日至１５日，全市定點收治醫院累計收治新冠
感染者５９７９人，已出院３７９２人。目前，全市共有７家定點醫院，４家亞定點醫院，共開
放床位６８８０張，ＩＣＵ重症救治床位４５５張。市財政投入８﹒９５億元人民幣，採購醫療
設備２﹒２萬台，預期２０日可實現ＩＣＵ重症救治床位從４５５張增加到１３８５張，為應對
可能到來的收治高峰做好充分準備。（ｃｔ）

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