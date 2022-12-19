《經濟通通訊社１９日專訊》廣州市新聞辦舉行醫藥物資供應新聞發布會。會上提到，１２

月份以來廣州市發熱門診就診量持續走高，近期全市發熱門診就診患者日均約５萬人。專家預測

廣州疫情將在２０２３年１月上旬達到高峰。

廣州１２月１日啟動發熱門診倍增計劃至今，全市二級以上醫療機構１００％開設發熱門診

，應開盡開，發熱門診達１９９家，基層發熱診室２２４個，共有診間１０４８個，日接診能力

可增至１１﹒１萬人次。當局必要時可將三級醫院普通門診轉化為發熱門診，屆時預計日最大接

診能力可達１６﹒１萬人次，最大限度滿足發熱患者就診需求。

ＩＣＵ重症救治床位倍增計劃方面，１２月１日至１５日，全市定點收治醫院累計收治新冠

感染者５９７９人，已出院３７９２人。目前，全市共有７家定點醫院，４家亞定點醫院，共開

放床位６８８０張，ＩＣＵ重症救治床位４５５張。市財政投入８﹒９５億元人民幣，採購醫療

設備２﹒２萬台，預期２０日可實現ＩＣＵ重症救治床位從４５５張增加到１３８５張，為應對

可能到來的收治高峰做好充分準備。（ｃｔ）

