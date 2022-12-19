《經濟通通訊社１９日專訊》中銀證券全球首席經濟學家管濤在２０２３《財經》年會上表

示，人民幣已經成為了國際化貨幣。從跨境交易看，國外對人民幣的接受和認可程度是逐步提高

的。今年５月，國際貨幣基金組織對ＳＤＲ的貨值進行重估，把人民幣的權重提高了１﹒３６％

，其中６０％貢獻率來自於出口市場份額的上升，另外有３０％來自於金融交易，顯然人民幣已

經成了國際化貨幣。

管濤強調，國際化貨幣是分層次的，第一層次是中心貨幣，只有美元是中心貨幣，其他的國

際化貨幣都是次中心貨幣，中國是在第二個梯隊里面。

此前外媒報道，沙特阿拉伯與中國積極談判，以人民幣對向中國出售的部分石油定價，若協

議落實則將被視為人民幣國際化的重要一步。國家主席習近平早前訪問沙特期間，中沙兩國簽署

了多項協議，但對於中方提到的油氣貿易人民幣結算，則不見實際協議達成，沙特及中東各產油

國亦未有就此事表態。此外，據俄羅斯官方透露，中俄目前正在建立兩國間不使用ＳＷＩＦＴ的

結算系統，兩間央行正研究在中國開設俄企帳戶和在俄開設中企帳戶的可能。（ｗｌ）

