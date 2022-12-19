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AH股新聞

19/12/2022 10:33

【聚焦人幣】管濤：人民幣已成為國際化貨幣，位列次中心第二梯隊

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中銀證券全球首席經濟學家管濤在２０２３《財經》年會上表
示，人民幣已經成為了國際化貨幣。從跨境交易看，國外對人民幣的接受和認可程度是逐步提高
的。今年５月，國際貨幣基金組織對ＳＤＲ的貨值進行重估，把人民幣的權重提高了１﹒３６％
，其中６０％貢獻率來自於出口市場份額的上升，另外有３０％來自於金融交易，顯然人民幣已
經成了國際化貨幣。
　　管濤強調，國際化貨幣是分層次的，第一層次是中心貨幣，只有美元是中心貨幣，其他的國
際化貨幣都是次中心貨幣，中國是在第二個梯隊里面。
　　此前外媒報道，沙特阿拉伯與中國積極談判，以人民幣對向中國出售的部分石油定價，若協
議落實則將被視為人民幣國際化的重要一步。國家主席習近平早前訪問沙特期間，中沙兩國簽署
了多項協議，但對於中方提到的油氣貿易人民幣結算，則不見實際協議達成，沙特及中東各產油
國亦未有就此事表態。此外，據俄羅斯官方透露，中俄目前正在建立兩國間不使用ＳＷＩＦＴ的
結算系統，兩間央行正研究在中國開設俄企帳戶和在俄開設中企帳戶的可能。（ｗｌ）

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