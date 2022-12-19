《經濟通通訊社１９日專訊》中央經濟工作會議１２月１５日至１６日在北京的寒風及嚴峻

疫情下結束，為明年的政策基調定下大方向。會議在經濟的總基調上，強調「穩字當頭、穩中求

進」，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策度。不過內地疫情持情，加上市場擔心各國央

行會繼續收緊貨幣政策，加劇經濟衰退的風險，滬深股市今早輕微低開，上證綜合指數（滬綜指

）低開０﹒０８％，報３１６５﹒３１點，深綜指低開０﹒０７％，創業板微跌０﹒０３％。

今年中經會以較大篇幅談及房地產相關問題，過去幾年包括反對資本無序擴張、反壟斷、共

同富裕，以及新冠疫情下的堅持「動態清零」都沒提及。在房地產市場方面，此次特別加上「改

善房企資產狀況」政策，推動房地產業向新發展模式平穩過度等中長期目標，房地產股開盤拉升

，鋰礦、新能源車股造好，醫藥新冠藥概有回吐。

為維護年末流動性平穩，人民銀行公布，今日進行９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購

操作，中標利率為２％，與此前持平；７６０億元１４天期逆回購操作，中標利率２﹒１５％。

今日有２０億元逆回購到期，即單日實現淨投放８３０億元。公開市場本周將有４９０億元逆回

購到期，周一至周四逆回購均到期２０億元，周五到期４１０億元。

美國國務院周五（１６日）宣布成立中國協調辦公室，俗稱Ｃｈｉｎａ Ｈｏｕｓｅ，匯集

中國問題專家，旨在更有效應對中國挑戰、管控中美競爭。

另外，美國宣布將繼續延長對３５２項中國進口商品的「３０１條款」關稅豁免，將豁免到

期日延後至２０２３年９月３０日，涉及壓縮機、空氣淨化器、閥門等產品。關稅豁免原定於今

年底到期。（ｃａ）



