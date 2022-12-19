《經濟通通訊社１９日專訊》內地疫情升溫，時隔半個月昨日（１８日）再新增死亡病例２

宗，均為北京本土病例；當日重症病例較前一日增加１１宗。國家傳染病醫學中心、復旦大學附

屬華山醫院感染科主任張文宏表示，內地要為新一輪疫情做好２至４個月的準備，指更多病人會

集中在社區，社區醫生將面臨有史以來最大規模的感染浪潮，醫院要同時做好重症救治，才能將

死亡率降到最低。滬深股市開市向下，滬綜指早段最多升２點，高見３１７０點，不過高位有明

顯沽壓，半日收報３１２６點，跌１﹒３１％。深成指早段亦曾經轉升，半日轉跌０﹒９６％；

創業板指數跌０﹒７８％。各板塊普遍下跌，生物製藥股跌逾３％；石油、煤炭股跌逾２％；金

融、水泥股跌逾１％；房產股靠穩。

兩市交投淡靜，半日成交４７８５億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少

２﹒２％。

人民銀行今日進行９０億元７天期逆回購操作，同時重啟７６０億元１４天期逆回購操作，

單日實現淨投放８３０億元。公開市場本周將有４９０億元逆回購到期。

國家衛健委公布，昨日新增本土確診病例１９１８宗，較前一日下降５﹒４％。在新增本土

確診當中，廣東最多，有８４６宗，廣州市衛健委副主任張屹在今日舉行的新聞發布會上表示，

１２月份以來廣州發熱門診就診量持續走高，近一周在高位平台徘徊。就診患者中，以１８－

５９歲青壯年為主，佔８６％。專家預測廣州疫情將在２０２３年１月上旬達到高峰，為此，廣

州正加強醫療資源儲備，提升救治能力，全方位、多層面積極應對即將到來的疫情高峰。



＊中經會撐融資需求，房地產股急漲＊



今年中央經濟工作會議以較大篇幅談及房地產相關問題，特別加上「改善房企資產狀況」政

策。會議提出，確保房地產市場平穩發展，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行

業合理融資需求，推動行業重組併購，有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況。憧

憬國家將出台更多措施扶持，房地產股上揚，珠江股份（滬：６００６８４）、魯商發展

（滬：６００２２３）、格力地產（滬：６００１８５）漲停，鳳凰股份（滬：６００７１６）

急升９﹒４％，中交地產（深：０００７３６）揚升７％，廣宇集團（深：００２１３３）升

５﹒６％，陸家嘴（滬：６００６６３）升５％，三湘印象（深：０００８６３）升４﹒５％，

上實發展（滬：６００７４８）升４﹒３％。

中經會指出，推動養老事業和養老產業協同發展，加快健全居家社區機構相協調、醫養康養

相結合的養老服務體系等。養老概念股半日領漲，悅心健康（深：００２１６２）、澳洋健康

（深：００２１７２）漲停，鳳凰股份（滬：６００７１６）飆升９﹒４％，南京新百

（滬：６００６８２）升６﹒１％，翔宇醫療（滬：６８８６２６）升５﹒３％。



＊以岭藥業辟謠仍急跌＊



網上流傳連花清瘟可造成肝損傷、肝衰竭；對此，以岭藥業（深：００２６０３）周日回應

稱，大量科學的臨床研究及系統毒理研究均證實了連花清瘟產品的安全性及有效性。遭遇輿論風

暴，以岭藥業今日領跌醫藥板塊，半日挫９％，報４１﹒１３元。中藥股齊挫，振東製藥

（深：３００１５８）插水１２﹒３％，太龍藥業（滬：６００２２２）挫９﹒７％，貴州百靈

（深：００２４２４）挫９﹒６％，珍寶島（滬：６０３５６７）、隴神戎發

（深：３００５３４）逼近跌停。

主力製造的解熱鎮痛藥「布洛芬」的新華製藥（深：０００７５６）公告正全力以赴組織市

場急需的布洛芬片等藥品生產，股價連升多日，半日升２﹒４％。東北製藥

（深：０００５９７）公司２０片撲熱息痛退燒藥僅售２元，回應稱正多條生產線加班加點生產

；今日一字漲停，報７﹒７６元。（ｃａ）

