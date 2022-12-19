《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場午後跌幅繼續擴大，滬綜指跌１﹒６４％，報
３１１５﹒８３點，滬深３００指數跌１﹒３％，深成指跌１﹒２８％。上海Ｂ股跌１﹒３３％
，深圳Ｂ股跌０﹒８５％；創業板指跌幅擴大至１％。兩市近４３００股處於下跌狀態。熊去氧
膽酸、新冠治療、新冠特效藥概念板塊跌幅居前。（ｃａ）
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19/12/2022 13:22
《Ａ股行情》滬綜指午後跌１﹒６４％，深成指跌１﹒２８％
《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場午後跌幅繼續擴大，滬綜指跌１﹒６４％，報
３１１５﹒８３點，滬深３００指數跌１﹒３％，深成指跌１﹒２８％。上海Ｂ股跌１﹒３３％
，深圳Ｂ股跌０﹒８５％；創業板指跌幅擴大至１％。兩市近４３００股處於下跌狀態。熊去氧
膽酸、新冠治療、新冠特效藥概念板塊跌幅居前。（ｃａ）
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19/12/2022 13:05 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
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