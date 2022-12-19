《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場跌幅繼續擴大，滬綜指現大跌２﹒０３％，報

３１０４﹒４點，距離３１００關只是一步之遙。滬深３００指數跌１﹒６％，深成指跌

１﹒６２％。上海Ｂ股跌１﹒６８％，深圳Ｂ股跌１﹒０１％；創業板指跌幅擴大至１﹒１７％

。

兩市超過４３００股處於下跌狀態。板塊方面，醫藥醫療股持續下挫，消費板塊集體走低，

證券板塊走弱。僅教育、一體化壓鑄、酒店板塊等板塊上漲。（ｃａ）

