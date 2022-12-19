《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場跌幅繼續擴大，滬綜指現大跌２﹒０３％，報
３１０４﹒４點，距離３１００關只是一步之遙。滬深３００指數跌１﹒６％，深成指跌
１﹒６２％。上海Ｂ股跌１﹒６８％，深圳Ｂ股跌１﹒０１％；創業板指跌幅擴大至１﹒１７％
。
兩市超過４３００股處於下跌狀態。板塊方面，醫藥醫療股持續下挫，消費板塊集體走低，
證券板塊走弱。僅教育、一體化壓鑄、酒店板塊等板塊上漲。（ｃａ）
19/12/2022 14:16
《Ａ股行情》滬綜指急跌逾２％下探３１００關，深綜指跌１﹒９％
《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場跌幅繼續擴大，滬綜指現大跌２﹒０３％，報
３１０４﹒４點，距離３１００關只是一步之遙。滬深３００指數跌１﹒６％，深成指跌
１﹒６２％。上海Ｂ股跌１﹒６８％，深圳Ｂ股跌１﹒０１％；創業板指跌幅擴大至１﹒１７％
。
兩市超過４３００股處於下跌狀態。板塊方面，醫藥醫療股持續下挫，消費板塊集體走低，
證券板塊走弱。僅教育、一體化壓鑄、酒店板塊等板塊上漲。（ｃａ）
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